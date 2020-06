LA RIPRESA

VENEZIA Anche il mondo del lusso si rimette in moto a Venezia. Da domani riapre a Rialto il Fondaco dei Tedeschi, il megastore di Dfs nel cuore della città storica. Oltre alle più comuni pratiche precauzionali dal rilevamento della temperatura corporea al distanziamento, dalla gestione degli ingressi alla presenza diffusa di distributori di gel disinfettante, dall'utilizzo delle mascherine all'intensificazione dell'igienizzazione quotidiana - è stato effettuato un ulteriore intervento di bio-decontaminazione e sanificazione di tutto il negozio per neutralizzare ogni possibile agente patogeno.

LE NOVITÀ

Tra le novità del Fondaco, chiuso da inizio marzo, debutta un nuovo programma di servizi online, per esempio la prenotazione via WhatsApp di sessioni di personal shopping e consulenze in videoconferenza. Il Fondaco ha scelto di celebrare la riapertura dedicando le sue vetrine a Venezia, in particolare all'artigianato e al design di qualità. Da domani saranno infatti visibili le creazioni di 12 designer, veneziani di nascita o di adozione, che hanno in comune la volontà di valorizzare il patrimonio artistico del territorio. Nei prossimi giorni è prevista l'inaugurazione di una nuova boutique Cartier. Il Fondaco sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 19, mentre la terrazza panoramica sarà visitabile dalle 10.30 alle 18.30 su prenotazione. Riaprirà anche il ristorante-bistrot.

GLI HOTEL

Sul versante turistico-alberghiero, Marriott International ha già riaperto il St. Regis Venice dal 19 giugno, mentre da domani ripartono The Gritti Palace e l'Hotel Danieli. Gli alberghi offriranno i servizi camere, ristoranti, bar e palestre facendo riferimento alle linee guida locali sulla distanza sociale.

Riaperta al pubblico dal 27 giugno la spiaggia dell'Hotel Excelsior al Lido, mentre i servizi alberghieri e di ristorazione partiranno l'11 luglio. Anche l'Hotel Excelsior ha adottato tutte le misure di sicurezza: ai clienti vengono richieste le informazioni necessarie per il check-in prima del loro arrivo, per garantire meno contatti e maggior distanziamento fisico. Le camere, i ristoranti, la spiaggia e gli spazi comuni sono sottoposti alle procedure igienico-sanitarie. Anche quest'anno, così come accade dal 1932, l'albergo ospiterà la Mostra del Cinema.

