VENEZIA Se non fosse una cosa estremamente seria, verrebbe da sorridere: ieri i sette prefetti veneti hanno confessato al governatore Luca Zaia e al suo vice Elisa De Berti che se dovessero attivare da zero i tavoli provinciali per far tornare in classe i ragazzi, di sicuro il 7 gennaio gli studenti starebbero tutti a casa. Altro che ritorno in aula. «I prefetti hanno preso atto che il Dpcm ha scaricato su di loro la responsabilità di riportare i ragazzi a scuola - ha raccontato De Berti, che in giunta ha la delega ai Trasporti - e sono consapevoli che se dovessero iniziare oggi il lavoro, i ragazzi starebbero tutti a casa. Ma siccome un piano c'è, ed è quello che abbiamo fatto noi in Regione, i prefetti lavoreranno su quello: tra lunedì e martedì faranno riunioni in ogni provincia».

Il piano preparato dalla Regione aveva delineato, «in assenza di dati», tre scenari: «Non sapevamo cosa avrebbe deciso il governo - ha detto De Berti - così abbiamo lavorato su tre ipotesi: ritorno in classe del 50% degli studenti, dell'80%, del 100%. E per ogni scenario abbiamo valutato quali sarebbero state le ricadute sul trasporto pubblico, posto che la capienza consentita è del 50». Alla fine Roma ha deciso per un ritorno in classe del 75% degli studenti delle scuole superiori, anche se - ha specificato De Berti - saranno le direzioni scolastiche a decidere quali ragazzi saranno interessati, se cioè tutti o solo quelli di prima e di quinta o se con una formula a rotazione. «Dal punto di vista dei trasporti abbiamo comunque escluso il doppio turno, mentre sarà possibile l'entrata fino alle ore 9», ha detto De Berti. Ed ecco allora il piano che, preparato da Palazzo Balbi e calato su ognuna delle sette province, dalla settimana prossima sarà oggetto di confronto tra prefetti, aziende dei trasporti, autorità scolastiche e ovviamente la Regione.

Si tratta di un piano da 31 milioni di euro che, ha sottolineato la vicepresidente della giunta, necessariamente dovranno arrivare da Roma: «Il Dpcm dice che il piano per la ripartenza e il ritorno in classe lo devono fare i prefetti, quindi tutte le Regioni hanno dato per scontato che le risorse necessarie le metterà il governo. Abbiamo avuto anche rassicurazioni dal ministro ai Trasporti Paola De Micheli che nel 2021 saranno stanziati ulteriori finanziamenti per i servizi aggiuntivi». A cosa serviranno questi 31 milioni di euro? Sostanzialmente per far funzionare nuovi pullman, visto che con la capienza dimezzata quelli attuali sono insufficienti e quindi bisognerà attivarne altri 802, e poi per assumere personale addetto alla sorveglianza, giusto perché non si verifichino assembramenti alle fermate. «Dalle nostre analisi ha spiegato De Berti emerge la necessità, al fine di consentire il rientro a scuola del 75% degli studenti, cioè 160mila su 213mila ragazzi delle superiori in tutto il Veneto, e nel contempo un utilizzo non superiore al 50% della capienza dei mezzi di trasporto, di almeno altri 802 bus, dei quali 771 messi a disposizione dai privati. Privati che naturalmente dovranno essere pagati. Da notare che i pullman turistici hanno una capienza di 50-52 persone e potranno trasportare solo 25-26 studenti alla volta, in quanto sono omologati solo per posti a sedere e non anche in piedi». E il personale da assumere? La stima della Regione è di 227 addetti da adibire alle attività di controllo antiassembramento nelle aree più critiche, come ad esempio le stazioni e le fermate.

