LA RIPARTENZA

VENEZIA Primo comandamento: programmare. Tutto. Nel minimo dettaglio, spingendo magari la notte del coronavirus fino a inizio luglio, ma con la consapevolezza che la nuova alba dovrà essere come la prima nota suonata da una grande orchestra. Perfetta e senza il minimo margine d'errore. «Sapendo - spiega Antonello De Medici, direttore dell'hotel St. Regis di Venezia - che ci vorrà una sinergia di sistema tra hotel, mostre e attività nella città».

Mentre alcuni grandi ristoranti e locali, dal ristorante Do Forni all'Harry's bar hanno già alzato la serranda, Venezia si prepara a ripartire riaprendo le porte girevoli dei suoi alberghi più famosi ai turisti di tutto il mondo e ritarando il calibro anche su quel turismo italiano, spesso distratto nel vivere la città d'acqua.

IL PRIMO LUGLIO

«La data presunta per una riapertura è il primo luglio - continua De Medici - Dobbiamo attendere per vedere come si muovono gli indicatori di spostamento almeno tra le regioni. Poi c'è grande fibrillazione per la riapertura delle frontiere. Dal canto nostro stiamo attivando tutti le funzioni per una ripartenza in sicurezza e due-tre settimane sono normali come tempistica. Non andiamo comunque incontro a un periodo facile». Nevralgico, il ruolo giocato dalla città. «Se il sistema Venezia non è ripartito - fa notare il direttore del St. Regis - tutto sarà più complicato. Va fatto un lavoro con le istituzioni per riuscire a creare qualcosa di insieme, includendo anche i trasporti».

Ma che turismo sarà? «Le persone non vorranno fare code, cercheranno una maggiore digitalizzazione, le vecchie promozioni faranno fatica a competere con la semplicità nella prenotazione, nell'arrivo e nella vacanza. Poi - conclude De Medici - bisogna riposizionarsi sul mercato italiano che finora era al 10%». Paolo Lorenzoni, direttore dell'hotel Gritti, guarda nella stessa direzione. «L'ultimo cliente è partito il 29 febbraio. Con la riapertura il cliente non avrà nulla di cartaceo, ci sarà un servizio attraverso un QrCode da cui leggere informazioni come il menù. Al check-in verrà rispettato il distanziamento e toglieremo tutti i pennacchi dalle chiavi, e saranno sempre sanificate». Dal Centurion Sina, il direttore Paolo Morra fissa «per fine giugno e inizio luglio la data di riapertura. Stiamo facendo corsi di formazione del personale e guardiamo o a quale sarà l'apertura dei paesi Ue verso l'Italia - aggiunge - per capire che compagnie aeree voleranno su Venezia: per ora le prenotazioni sono un po' timide». Anche al Centurion punteranno sulla clientela italiana e veneziana. «Le tariffe promozionali riguarderanno anche il settore della ristorazione - precisa il direttore - Siamo già aperti con promozioni e omaggi ai veneti e ai veneziani, da luglio in poi ne faremo di più. Da quando si decide di riaprire, in 48/72 ore noi abbiamo l'albergo a posto».

Chi è già pronto a ripartire è Pierpaolo Cocchi, general manager dell'hotel Papadopoli: «Giugno e luglio saranno abbastanza difficili, ad agosto qualche ripresa ci sarà, anche se sappiamo che non ci si rialzerà fino all'anno prossimo. Intanto diamo un segnale verso il futuro - ammette - È stato un anno devastante, ma è un passaggio che va affrontato».

I LOCALI

Giovedì era stata la volta dei Do Forni, la prossima settimana riaprirà anche l'Harry's bar. Domani toccherà al Quadrino, il bistrò di piano terra dello storico Caffè Quadri di Piazza San Marco, riducendo da 30 a 14-20 i posti disponibili. «Abbiamo pensato - spiega Raffaele Alajmo, ceo della società e fratello dello chef Massimiliano - ad un trattamento particolare per tutti i possessori di imob o Venezia Unica: avranno uno sconto del 30% sulle consumazioni se utilizzeranno il plateatico esterno». C'è delusione però per il niet della Soprintendenza all'utilizzo di ombrelloni: «Potremmo lavorare di più, senza incorrere nella cassa integrazione», ha detto. «Riapriamo il primo giugno - annuncia Maurizio Martin, titolare dello storico locale Fiore - Facciamo questo tentativo e speriamo bene. La città era vuota ma noi proviamo a ripartire».

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA