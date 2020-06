LA RIPARTENZA

VENEZIA Due settimane di riaperture e la crisi da coronavirus resta pesantissima. Secondo Confcommercio, il 28% delle imprese italiane dei servizi che hanno riaperto rischiano la chiusura definitiva per crollo dei fatturati. L'82% in ogni caso ha deciso di accettare la sfida e ha rialzato la saracinesca, ma nella ristorazione un'attività su quattro è ancora ferma.

Delle quasi 800mila imprese del commercio e dei servizi di mercato che sono potute ripartire, a due settimane esatte dalla Fase 2, iniziata il 18 maggio, l'82% ha riaperto l'attività, il 94% nell'abbigliamento e calzature, l'86% in altre attività del commercio e dei servizi e solo il 73% dei bar e ristoranti, a conferma delle gravi difficoltà delle imprese impegnate nei consumi fuori casa. Tra le misure di sostegno ottenute, il 44% delle imprese ha beneficiato di indennizzi, come il bonus di 600 euro, ma è ancora estremamente bassa la quota di chi ha ottenuto prestiti garantiti o fruito della cassa integrazione. E oltre la metà delle imprese stima una perdita di ricavi che va dal 50 fino ad oltre il 70%. Tradotto: per quasi il 30% delle imprese che hanno riaperto, rimane elevato il rischio di chiudere definitivamente a causa delle difficili condizioni di mercato, dell'eccesso di tasse e burocrazia, della carenza di liquidità.

«Questa indagine rispecchia quello che accade anche nel Nordest: i ristoranti fanno fatica a riprendere, l'abbigliamento è fermo, la crescita è molto lenta, la gente ha paura - spiega Patrizio Bertin, presidente di Confcommercio del Veneto -. Fortunatamente i dati del contagio sono in calo un po' dappertutto e questo è un segnale forte per tornare alla normalità. Certi obblighi come prendere il nome dei clienti nei ristoranti però non aiutano. Le attività non ripartono anche perché la cassa integrazione non arriva e i soldi ci sono solo a debito. In Veneto di batoste ne abbiamo avute, come i crac delle Popolari, ma con le giuste indicazioni e attenzione possiamo farcela a ripartire, Regione e governo invece fanno direttive discordanti e c'è chi lancia già l'allarme di un ritorno della pandemia in ottobre, così di certo non torna la tranquillità. Poi ci sono le divisioni tra le Regioni sulla riaperture. Croazia, Grecia e Turchia ci fanno concorrenza sul turismo e da noi non ci sono ancora direttive. Gli imprenditori sono stanchi, fiaccati anche da una burocrazia sempre più complicata. E c'è sempre più gente che ci chiede come chiudere definitivamente l'attività. Servirebbe una strategia vera per costruire la ripartenza».

L'indagine di Confcommercio, in collaborazione con Swg, riferita a un universo di 759mila imprese (prevalentemente micro-imprese fino a 9 addetti), indica che le aperture crescono dalla prima alla seconda settimana, ma il 18% delle imprese che potevano riaprire non l'ha ancora fatto, il 27% per bar e ristoranti. Pesa in questa decisione soprattutto l'adeguamento dei locali ai protocolli di sicurezza sanitaria. Affari: già nella prima settimana la media dei giudizi era largamente sotto la sufficienza. In quella successiva il 68% degli imprenditori dichiara che i ricavi delle prime due settimane sono inferiori ad aspettative già piuttosto basse. La stima delle perdite di ricavo rispetto ai periodi normali per oltre il 60% del campione è superiore al 50%, peggio per bar e della ristorazione.

TIMORI

Il 44% delle imprese avrebbe usufruito di indennizzi (come il bonus dei 600 euro). La cassa integrazione, invece, è schiacciata verso le ditte individuali. Prestiti rarefatti perché c'è troppa incertezza. Conclusione: se nella prima settimana solo il 6% degli intervistati indicava un'elevata probabilità di chiusura dell'azienda, nella seconda ondata di interviste questa percentuale è salita al 28%. A corroborare questa suggestione intervengono i timori che nel prossimo futuro si dovrà comunque richiedere un prestito (50% del campione), non si sarà in grado di pagare i fornitori (40%) né di sostenere le spese fisse (43%).

Maurizio Crema

