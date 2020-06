LA RIPARTENZA

LIGNANO Domani l'Austria riapre le frontiere e Lignano, dove il 50 per cento dei turisti arriva da Oltralpe, rialza la testa. Diverse strutture ricettive, chiuse per mancanza di prenotazioni e ancora incerte sulla riapertura, nel week end hanno cominciato le pulizie. Nessuno vuole farsi trovare impreparato. Secondo i rappresentanti delle varie categorie, dal prossimo fine settimana il 90 per cento delle attività saranno aperte e località turistica friulana ritroverà la sua fisionomia. Agenzie di affittanze e albergatori stanno ricevendo telefonate da parte di clienti austriaci e tedeschi: tutti vogliono rassicurazioni sul rischio di contagi prima di partire e di confermare le prenotazioni. Molte famiglie, che avevano disdetto causa la pandemia, hanno di nuovo prenotato.

Il Comune ha emanato una dettagliata ordinanza sui comportamenti da tenere nei locali pubblici e nei negozi. Un'altra ordinanza riguarda la spiaggia, dove i concessionari devono far rispettare tutte le regole introdotte per contenere i contagi. La pavimentazione delle isole pedonali si è riempita in questi giorni di adesivi circolari del diametro di circa 30 centimetri, con su scritto Mantieni la distanza in tre lingue. È un accorgimento per evitare assembramenti lungo le passeggiate. Chi non ha abbandonato Lignano sono i pendolari che tra venerdì e sabato hanno invaso Sabbiadoro e Pineta. Sembrava di essere in alta stagione sia lungo le vie dello shopping e sia sulla passeggiata del lungomare.

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA