ROMA Le dimissioni del compagno Erich Honecher le apprende dalla tv e si preoccupa. Quando poi tutti battono le mani al suo successore, Egon Krenz, Christiane si tranquillizza. Nel film Goodbye Lenin il declino della Ddr passa anche per quell'unanimismo che Enrico Letta ha promesso di non volere.

Per rompere però l'assedio da un consenso che si annuncia bulgaro e cova il consueto logoramento, il nuovo segretario del Pd sa di dover scontentare con un'analisi dura e senza reticenze. Lo farà stamattina nel suo discorso di investitura a segretario del Pd pur sapendo che alla fine anche gli scontenti batteranno le mani. Nulla vieta che cominci a scontentare per prima proprio coloro che lo hanno indicato come successore di Zingaretti, per poi coinvolgere tutti elencando le responsabilità che hanno portato il Pd in una crisi che in queste settimane ha offuscato persino quella del M5S.

Anche se il discorso in streaming del neo segretario partirà da lontano - e non si annuncia breve - c'è attesa per ciò che dirà sul fronte delle alleanze e sul rapporto con l'attuale governo di Mario Draghi che Letta intende difendere annullando i distinguo che in questi giorni i nostalgici del Conte2 non hanno lesinato. Prima di fare i nomi dei possibili compagni di strada un lungo elenco di priorità e punti non disponibili che dovrebbero servire a offrire una nuova identità al Pd. Letta partirà facendo propria l'agenda-Draghi, vaccini e Recovery, per poi allargare l'orizzonte in modo da evitare che l'agenda-Draghi faccia fare al Pd la fine che seguì all'adozione dell'agenda-Monti. Superare l'emergenza è fondamentale per il nostro Paese - spiegherà Letta - ma i problemi del Paese non finiscono con la scrittura del Recovery Plan e neppure con l'attuazione di quel pacchetto minimo di riforme che lo accompagneranno.

Ad un partito costretto a governare anche quando sconfitto, chiederà «verità», «lealtà» e «serietà nei rapporti interni». Letta non intende costruirsi una sua corrente, ma tenterà di scomporre quelle esistenti mescolando le appartenenze soprattutto quelle che ancora dividono gli ex-Ds dagli ex-Margherita. Ecologismo inteso come sensibilità per l'ambiente e per le conseguenze sociali che provoca. Cultura e, soprattutto giovani, saranno i due punti di riferimento per un partito che ha la necessità di aprirsi e di rendersi molto più appetibile e scalabile dalle nuove generazioni. Rientrare dopo sette anni nella sede del Nazareno, dove uscì non senza polemiche, significa anche ridefinire i compagni di strada che per Letta sono prima di tutto coloro che hanno lasciato il partito e coloro con i quali i dem hanno sempre intessuto alleanze. Una tensione europeista verso Carlo Calenda e Emma Bonino e una a sinistra dove ci sono gli ex di Leu e Sinistra Italiana. Niente vendette, quindi, con Matteo Renzi e, soprattutto, con gli ex renziani rimasti nel partito che oggi lo acclameranno segretario avendo anche rinunciato all'idea di un congresso vero entro il prossimo anno. Con le telefonate fatte ieri, Letta dà il senso di una continuità (Zingaretti), ma anche di quale sarà l'orizzonte che intende recuperare (Prodi). Da qui verranno parole chiare anche nel rapporto con il M5S che il nuovo segretario non intende compromettere, ma chiarire in un ottica di «confronto competitivo» che segnerà una cesura rispetto a quell'accusa di subalternità che è stata imputata alla segreteria Zingaretti e ai suoi strateghi dalemiani.

Malgrado la relazione si preannuncia non breve, e che per lunghezza ricorderà il discorso da presidente del Consiglio, Letta non entrerà nel merito della legge elettorale, limitandosi a ribadire la necessità di adeguare le nostre istituzioni al taglio dei parlamentari. D'altra parte la delega alle riforme, assegnata a Federico D'Incà, indica la volontà dell'esecutivo di affrontare il tema. Il disegno definitivo di un centrosinistra «largo», come lo proporrà Letta sulla scia di quanto fatto da Prodi, verrà quindi declinato solo quando sarà chiara la direzione in cui andrà il sistema elettorale soprattutto se dovesse riprendere quota l'accordo sul proporzionale. In questo schema nel Pd di Letta non ci sono preclusioni nei rapporti con tutti i partiti che ora sostengono il governo. Con FI e anche con la Lega che ha appena iniziato un percorso che gli ha permesso di uscire dal vicolo cieco del Papeete.

Aprire il partito significa per Letta anche far partire due settimane di dialogo con i circoli sulle linee programmatiche che indicherà in assemblea. Obiettivo trovare nuove forme di intermediazione le sole che possono per Letta fermare le spinte antisistema e fare delle correnti luoghi non solo di potere.

Marco Conti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

