LA RIORGANIZZAZIONE

VENEZIA Tutti ad aspettare cosa succederà dopo Pasquetta. Al momento i desideri superano di gran lunga le certezze, ma effettivamente nell'uovo di Pasqua una sorpresa ci sarà: il graduale ritiro del piano di riorganizzazione dell'attività sanitaria, dopo un mese di sospensioni e riduzioni delle prestazioni non urgenti, decise per concentrare gli sforzi sull'emergenza Coronavirus e per contenere il rischio del contagio. «Il provvedimento scade il 15 aprile e ho la speranza di revocarlo», ha annunciato ieri il governatore Luca Zaia, anticipando anche la prossima riapertura degli ospedali Covid agli altri servizi.

RIPARTENZA

Dallo scorso 14 marzo sono state bloccate l'attività chirurgica programmata, ad eccezione di quella oncologica, e la specialistica ambulatoriale delle strutture pubbliche e private accreditate, tranne le prestazioni urgenti o con priorità B (entro dieci giorni). Da allora sono inoltre attivi i Covid Hospital di Belluno, Vittorio Veneto, Dolo, Jesolo, Trecenta, Schiavonia, Santorso, Villafranca e Borgo Roma a Verona. «Stiamo pensando a una riscrittura del piano ha spiegato Zaia valutando i carichi di lavoro per vedere quanto ridimensionarlo. Ma ho già detto ai direttori generali, in particolare a Domenico Scibetta dell'Ulss 6 Euganea e a Bortolo Simoni dell'Ulss 7 Pedemontana, di farci pervenire un'idea di ripartenza di Schiavonia e Santorso». Le proposte sono state presentate già ieri pomeriggio. «Vogliamo procedere rapidamente ha aggiunto il presidente . Sono ospedali strategici ed è ovvio che resteranno centri di riferimento per il Coronavirus. Ma in un'ottica di convivenza con le altre patologie, le strutture torneranno gradualmente alla vita normale».

MACCHINARI E PERSONALE

Dunque si comincia a pensare al dopo, anche per quanto riguarda i macchinari e il personale. «Alla fine dell'emergenza ha precisato Zaia resteranno i nuovi posti in Terapia Intensiva. Verranno disallestiti solo quelli che tecnicamente sono ingombranti, perché per esempi si trovano nelle sale operatorie, temporaneamente trasformate in stanze per pazienti da intubare. Ma quello che possiamo lasciare pronto all'uso, lo lasciamo: abbiamo più di un migliaio di macchine installate. Lo stesso vale per i sanitari ingaggiati in questo periodo: compatibilmente con le leggi, resteranno. Soprattutto i medici, a noi non bastano mai. Penso a quelli richiamati dalla pensione ma anche ai 500 non specializzati assunti con le famose delibere di Ferragosto». Proprio ieri i sindacati della dirigenza medica, sanitaria e veterinaria, fra cui Anaao e Cimo, nel proclamare lo stato di agitazione a livello nazionale hanno chiesto anche di aumentare i contratti di formazione e le assunzioni di specialisti.

