LA RINASCITA

VENEZIA I primi visitatori delle Gallerie dell'Accademia, dopo due mesi e mezzo di chiusura, escono entusiasti. Un'esperienza unica! Vederle così, poi... Da consigliare. Sono una coppia di vicentini che ha saputo della riapertura del museo veneziano dalla radio. «Stavamo facendo colazione, abbiamo deciso di partire subito. Ed eccoci qui». Ad accoglierli hanno trovato il direttore della Gallerie dell'Accademia in persona, Giulio Manieri Elia, pure lui entusiasta di questo riavvio. «Sta andando bene. Sono molto contento. Questi visitatori danno il senso del nostro lavoro, della fatica che abbiamo fatto e anche della responsabilità che ci siamo presi».

La più grande collezione d'arte veneziana al mondo, da ieri è praticamente aperta con gli orari di sempre: da martedì a domenica, dalle 8.15 alle 19.15. Abolito solo il lunedì mattina, dedicato a manutenzione e pulizie di fondo. Tra i grandi musei veneziani, infatti, le Gallerie sono le uniche ad aver riaperto. Palazzo Ducale non lo farà prima di metà giugno e con orari molto ridotti. La Basilica di San Marco, aperta solo al culto, sta studiando un modo per rendere visitabile il campanile.

LA SFIDA DELL'ACCADEMIA

«Credevo molto in questa apertura spiega Manieri Elia - Ogni apertura è una luce di speranza per la cultura». Rigido il protocollo di sicurezza studiato: solo 130 i visitatori ammessi contemporaneamente (normalmente erano 400), con contingentamenti stanza per stanza, per garantire due metri di distanziamento. Per il momento le prenotazioni non sono obbligatorie, non ce n'è bisogno, poi si vedrà. Ieri, all'ingresso, un'addetta in maschera e visiera misurava la temperatura. All'interno disinfettante per le mani e obbligo di mascherina, vietato pure sedersi sui divanetti. «Regole severe ammette il direttore ma bilanciate dalla possibilità di visitare il museo in sicurezza. Con questi numeri poi, è quasi una visita privata. Una possibilità unica e straordinaria». A giudicare dalle impressioni dei primi visitatori, molto apprezzata. «Mi ero prefisso 30 visitatori per la prima giornata, dopo tre ore siamo già a 27» - sottolinea Manieri Elia ».

GLI ALTRI IN AFFANNO

Quanto alle preoccupazioni per la ripresa del turismo e i conti della cultura, il direttore va controcorrente. «Stime è difficilissimo farle. Questo è un museo statale, era giusto che riaprisse. E poi non si può ragionare solo sugli introiti, che comunque sono convinto riavremo. Sono ottimista. Chi può stare lontano da una città come questa!». In questo, però, la differenza tra statale e non si fa sentire. I musei civici veneziani, che avevano in Palazzo Ducale la loro forza, sono in grave affanno. Esternalizzati a una Fondazione, hanno un piano di riaperture caute per evitare spese: da metà giugno solo Ducale e Correr, con orari minimi. Prima conta di arrivare la Procuratoria di San Marco, pure in difficoltà, con l'apertura del campanile. Contingentata, quindi in perdita, ma se non mettiamo in moto la macchina, mai ripartiremo come dice il primo procuratore di San Marco, Carlo Alberto Tesserin. Sarebbe un'altra luce.

