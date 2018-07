CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RILEVAZIONE ROMA Lieve crescita sia per la Lega che per i 5Stelle. Stabilità per il Pd. Lieve calo per Forza Italia. Sono questi i risultati dell'ultimo sondaggio SWG sulle intenzioni di voto degli italiani diffuso ieri dal Tg7. La rilevazione degli analisti tirestini ha sostanzialmente confermato il quadro emerso nelle ultime settimane. La Lega se si votasse oggi (ma ricordiamo che il 31% degli intervistati non si esprime) sarebbe il primo partito con il 30,5% dei consensi mentre al M5S viene attribuito il 29% dei voti. Il Pd si conferma,...