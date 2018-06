LA RIFORMA ROMA L'Europa cambia le regole per i richiedenti asilo e per i migranti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RIFORMAROMA L'Europa cambia le regole per i richiedenti asilo e per i migranti irregolari, e introduce modifiche che prevedono anche la possibilità di forzare i modi in caso di minore che non accetti di fornire le indicazioni richieste. Le decisioni sono state votate nell'ambito di un negoziato tra Parlamento e Consiglio, ed è stato stabilito che vengano archiviate, oltre alle impronte digitali di chi arriva in Europa, anche le immagini facciali e i dati alfanumerici (nome, numero identificativo o numero di passaporto).I cambiamenti più...