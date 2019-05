«La riforma o sarà crisi» Piano Lega sulla giustizia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RETROSCENAROMA La distanza rimane siderale tra Lega e M5S. E non solo perché adesso, con gli arresti e le inchieste che incalzano le cronache, il tema della giustizia è diventato centrale nella campagna elettorale del governo. La riforma del processo penale e civile rischia di essere il primo vero incidente per i gialloverdi subito dopo le Europee. Un casus belli che potrebbe portare l'esecutivo dritto dritto al tunnel della crisi. Nessuno evoca questo scenario apertamente, ma quando ci sarà da mettere le mani ai codici per evitare che...