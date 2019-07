CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOROMA La riforma fiscale della Lega è pronta. Il progetto, come ha spiegato Matteo Salvini alle 43 sigle e associazioni convocate ieri al Viminale, è «aperto» ai contributi di tutti. Quindi la versione finale è ancora da scrivere. Ma la base di partenza ha già una sua forma definita. L'aliquota al 15%, quella che nelle intenzioni iniziali della Lega doveva essere una Flat tax, ossia valida per tutte le classi di reddito, si applicherà inizialmente soltanto ai redditi familiari fino a 55 mila euro. Significa, per esempio, che...