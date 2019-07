La riforma delle Regioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO STALLOVENEZIA Il giorno dopo lo strappo tra Lega e M5s sull'autonomia differenziata, ai leghisti tocca precisare. Dire che nessuno ha mai parlato di gabbie salariali. Che il Veneto e la Lombardia non vogliono differenziare gli stipendi degli insegnanti, ma prevedere incentivi per quei maestri che accetteranno di andare nelle scuole in località disagiate. Tocca al ministro dell'Istruzione, il leghista Marco Bussetti, puntualizzare: «Le norme generali sull'istruzione previste in Costituzione non si toccano assolutamente, la scuola rimane...