LA SCADENZA

BRUXELLES Il «pressing» è sempre discreto ma l'Italia non ha più margini per traccheggiare sugli ultimi passaggi della riforma del Meccanismo europeo di stabilità, tema che divide ancora la maggioranza con i Cinque Stelle sempre nervosissimi su qualsiasi cosa riguardi il fondo salva-Stati. Oggi il ministro dell'economia Gualtieri si presenterà in commissione al Senato e sarà un mezzo terno al lotto. Il tempo incalza: lunedì l'Eurogruppo è atteso percorrere l'ultimo miglio di una procedura i cui contenuti sono definitivamente chiusi perché già concordati praticamente da un anno. Il blocco da parte dell'Italia, a causa delle divisioni nella maggioranza, preesisteva alla diffusione del Covid-19. Dopo l'incontro con il collega francese Le Maire, Gualtieri ha indicato: «Ci siamo confrontati sui principali dossier europei, a partire dalla necessità di riformare l'Eurozona, completare l'Unione bancaria inclusa l'introduzione anticipata di un backstop». Il backstop è il meccanismo di salvataggio finanziario comune di ultima istanza per la risoluzione delle banche che farà perno guardacaso proprio sul Mes versione aggiornata. Tutto si tiene. L'Italia ha molto interesse ad anticiparne l'entrata in funzione un anno prima, cioè al 2022. Aspetto sempre sottaciuto dal M5S. Senza riforma del Mes niente backstop. Le Maire è stato chiaro pubblicamente: la riforma del Mes va definitivamente adottata e ratificata. Sarà lunedì la giornata fatidica, almeno questo è nei programmi.

Antonio Pollio Salimbeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

