La riforma

LA GIORNATA ROMA Protestano, con toni diversi, i governatori di Lombardia, Veneto ed Emilia . Il leader dei 5Stelle, Luigi Di Maio, coglie l'occasione per criticare «gli estremismi» accentuando la parte moderata del suo profilo politico. Matteo Salvini sottolinea che «se i 5Stelle dovessero andare avanti a dire no, no, e no sarebbe un problema, anche perché io non voglio tagliare niente a nessuno ma far emergere chi governa bene e chi male. Vado oltre la mia convenienza personale e della Lega e vado avanti, ma se nelle prossime settimane...