CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOROMA «Le cose vanno fatte bene». Così, a sera, Matteo Salvini risponde centellinando le parole in diretta tv alla domanda se l'intesa sull'autonomia differenziata andrà oggi davvero in Consiglio dei ministri come la Lega chiede da giorni. «Lavori in corso», spiega ancor più cauto il vicepremier, riferendosi al vertice notturno a palazzo Chigi, «c'è ancora qualche discussione a livello di burocrati ministeriali che la riforma non la vorrebbero, ma noi pensiamo che decentrando a livello locale le cose si fanno meglio». Cautela,...