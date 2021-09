Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA RICORRENZAMILANO Alla fine diluvia e l'adunata sul pratone di Pontida tanto caro al Senatur si trasforma in un mesto raduno alla sala polifunzionale di Cisano Bergamasco. Umberto Bossi compie ottant'anni e l'amico Roberto Castelli organizza un saluto pubblico: rispondono all'appello una trentina di leghisti della prima ora, tutti anziani più o meno come il Capo, e un centinaio di fedelissimi collegati via Facebook per un evento che è il...