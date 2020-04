LA RICOGNIZIONE

VENEZIA Tre case di riposo su quattro in Veneto sono Covid free. Libere dal Coronavirus, e dalla conseguente malattia, che finora ha però ucciso 376 anziani e tuttora ne vede ricoverati all'ospedale altri 272. «Per questo abbiamo finito il giro di tamponi su ospiti e operatori, ma intendiamo replicarlo ogni quindici giorni, in modo da mantenere pulite le strutture che lo sono e da assistere le altre», annuncia Manuela Lanzarin, assessore regionale alla Sanità e al Sociale.

LE CIFRE

La ricognizione della Regione ha riguardato 330 ospizi, dove sono stati trovati positivi complessivamente 2.154 degenti (il 6,4%) e 1.003 lavoratori (il 3,25%, per la maggior parte asintomatici, tutti comunque in isolamento). Rispetto al totale, 244 strutture (il 73,9%) sono risultate completamente negative ai test effettuati sui degenti, mentre le restanti 86 (il 26,1%) hanno evidenziato casi di infezione. Quanti? L'analisi è stata segmentata per classe di contagio: 37 centri, cioè l'11,3% del totale, hanno una quota di contagio fra gli ospiti che va dall'1 al 5%; altri 9 (2,7%) vedono infettati il 6-10% degli anziani; 8 (2,4%) hanno l'11-20% di degenti ammalati; 15 (4,5%) registrano un 21-50% di infezioni; infine 17 strutture, il 5,2%, denotano una percentuale di contagiati superiore al 50% (e, non a caso, è qui che si concentra il 51,7% dei nonni complessivamente colpiti nelle Rsa venete).

Il tasso medio di letalità in Veneto è del 14,9%, a fronte di una media in Italia del 30,5% nella fascia d'età 80-89 anni. Guardando alle varie aziende sanitarie, sembra spiccare il 50% della Ulss 5 Polesana, ma in realtà è un dato fuorviante, visto che proprio Rovigo registra le cifre assolute più basse (3 morti, su un totale di 6 contagiati). In termini relativi, le situazioni più gravi riguardano invece Verona (112 decessi, per un tasso di letalità pari al 18,5%), Padova (81, cioè 6%) e Treviso (58, vale a dire 13,9%).

LA PRUDENZA

Di fronte a questi numeri, l'assessore Lanzarin predica prudenza: «La maggior parte delle strutture fortunatamente non ha casi, ma questo non vuol dire abbassare la guardia. Ospiti, operatori e gestori dovranno essere ancora più ligi e attenti nell'applicazione del le indicazioni contenute nel piano di sanità pubblica del 17 marzo, che ha fatto seguito all'ordinanza del 22 febbraio e alle circolari del 6 e 16 marzo, che hanno via via disposto restrizioni e prescrizioni. Ora stiamo facendo un ragionamento in vista del 3 maggio, ma credo sarà difficile riaprire subito i centri diurni e autorizzare l'entrata di nuovi ospiti: mi sembra un po' troppo rischioso per strutture che restano comunque molto vulnerabili, considerata la tipologia dei loro ospiti».

L'OPPOSIZIONE

In parallelo alle inchieste aperte da varie Procure, l'opposizione in Consiglio regionale incalza la Giunta. Dice la pentastellata Erika Baldin, in riferimento al Veneziano: «È indispensabile che la Regione affronti di petto la situazione, con un impegno maggiore rispetto a quello che ha fatto finora, perché queste cifre lo impongono. Bisogna capire che cosa non ha funzionato e cosa è andato bene dove i contagi sono stati limitati». Aggiunge la dem Anna Maria Bigon, a proposito del Veronese: «Troppe case di riposo si sono rivelate trappole mortali per gli anziani ospiti, indipendentemente dai numeri che dà Zaia. Cosa hanno fatto Regione e Ulss 9 per evitare questa situazione e come intendono intervenire adesso per fare chiarezza su quanto accaduto e sulle responsabilità?». Risponde l'assessore Lanzarin: «Oggi non è tempo di valutazioni, gli organi preposti faranno le loro e anche noi faremo le nostre. È chiaro che ci sono strutture con 50-60 ospiti e altre con 300-400, per cui certi focolai sono stati più pesanti di altri. Penso a Merlara nel Padovano, Casale sul Sile nel Trevigiano, Pescantina nel Veronese: tre province che riflettono l'andamento del virus. Ma nessuno ci accusi di non aver provveduto: all'inizio le mascherine sul mercato non c'erano per nessuno».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

