LA RICHIESTA

VENEZIA La categoria dei locali notturni, in difficoltà per il prolungato obbligo di chiusura a causa dell'emergenza sanitaria, lamenta forti difficoltà. Per questo la Silb-Confcommercio ha inviato una lettera al presidente del Consiglio e ai presidenti delle regioni Marche, Veneto, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna con precise richieste di aiuti economici. Tra questi, la sospensione dei versamenti di ritenute, contributi, premi, contributi previdenziali assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria. Oltre alla sospensione dei diritti d'autore arretrati e la cassa integrazione in deroga.

LA SCELTA

«Paghiamo le bollette o paghiamo i nostri dipendenti? Noi preferiremmo pagare i nostri dipendenti», ha detto il presidente di Silb Emilia-Romagna, il riminese Gianni Indino. «È anche importante sapere di che morte dobbiamo morire - ha aggiunto -, perché se dobbiamo assumere del personale per la stagione estiva, che chiaramente è un numero più ampio rispetto alla stagione invernale, dobbiamo saperlo». Dito puntato, infine, contro quei «bar, ristoranti, circoli privati, discobar» che hanno operato, conclude Indino, «in barba a tutte le disposizioni che venivano date a noi».

