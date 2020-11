LA RICHIESTA

VENEZIA Il nuovo sistema ideato dal Governo per fermare il virus con divieti e blocchi sulla base di specifiche situazioni sanitarie non spiace al Veneto. «È quello che abbiamo caldeggiato, c'è stato il via libera anche in sede di Conferenza Stato-Regioni, però sulle misure ad hoc voglio essere sentito», dice il governatore Luca Zaia. È un sistema per certi versi simile al semaforo sanitario veneto, con i colori - verde, giallo, rosso - che indicano la gravità della situazione e poi ci sono i parametri sanitari, come il numero dei ricoverati in terapia intensiva ma anche il rapporto tra positivi e tamponi effettuati. Zaia ne parla a metà mattinata, prima del confronto con il Governo che classificherà le Regioni. E infatti, a quell'ora Zaia dice di non sapere dove sarà collocato il Veneto, se in fascia verde o quella gialla: «Al momento abbiamo l'indice Rt - cioè la trasmissione del contagio - pari a 1,48, quindi sotto la soglia di 1,50. Siamo al limite, in bilico tra la fascia verde e quella gialla. Paradossalmente sarebbe quasi meglio essere in fascia gialla, perché altrimenti i cittadini potrebbero pensare a un liberi tutti. Ma non è così: se faremo tutti i bravi, se useremo le mascherine, se terremo le mani lavate e igienizzate, avremo più possibilità di non avere restrizioni».

Ma, appunto, sulle eventuali, se non certe, restrizioni, il governatore vuole essere coinvolto dal Governo: «Il modello delle fasce è vero che può essere interpretato, ma all'interno di un binario. E noi, sulle misure ad hoc per ogni regione, vogliamo essere presenti».

«Ho sentito dire dal presidente del Consiglio - ha precisato Zaia - che ci saranno delle ordinanze del ministro della Salute, ma mi fermo qui. Porteremo le nostre ragioni, che non sono ragioni dell'essere ottusi oppure ossessionati dal fatto che il Covid non esiste, ma sul fatto che la convivenza con il virus e con le misure dev'essere fondamentale».

L'ASSISTENZA

Il governatore del Veneto ha ricordato che in tutto il mondo ci sono stati finora un milione e 200mila morti di Covid, soprattutto negli Stati Uniti, Brasile, Messico. «I fatti dimostrano che dove c'è sanità non c'è mortalità. Saremo anche la vecchia Europa, ma noi abbiamo scelto di curare i nostri cittadini - ha detto Zaia - I cinesi sono stati ripuliti? La loro modalità di cura e gestione è molto diversa, anche sul rispetto della privacy e delle libertà personali. Paragonare l'efficienza cinese a quella veneta o italiana è come paragonare una Ferrari a una Vespa».

LA POLEMICA

Ieri, intanto, in alcuni Comuni del Veneto i medici di base hanno iniziato a effettuare i tamponi ai propri assistiti. C'è chi ha scelto il proprio ambulatorio e chi, come è successo a Pozzonovo, in provincia di Padova, la modalità drive-in. «I test - ha detto il sindaco Arianna Lazzarini - verranno eseguiti fuori dall'orario di ambulatorio, in modalità drive in, previo appuntamento. Potranno usufruire di questa opportunità i contatti stretti asintomatici, dopo almeno 48 ore dal contatto con soggetto positivo, o i casi sospetti che il medico ritiene di sottoporre a tampone».

Sono 64mila i tamponi rapidi che il Governo ha fatto arrivare in Veneto e che, tramite le Ulss, saranno distribuiti ai medici di base assieme ai dispositivi di protezione. «In settimana - ha detto Zaia - tutti i medici saranno messi in condizione di fare i tamponi, qualora lo decidessero. Abbiamo già 650 medici in Veneto che lo fanno volontariamente da un mese, ieri hanno fatto 1.500 tamponi. Possono farlo dovunque, anche in strada, gli mettiamo a disposizione la Protezione civile». Ed è tornato a ribadire che si tratta di un obbligo: «Lo prevede la legge in base all'accordo che gli stessi medici hanno firmato». Intanto la Cgil, con il segretario Ivan Bernini, si è schierata contro i test rapidi: «Troppi i falsi negativi, non si giochi d'azzardo».

Alda Vanzan

