LA RICHIESTA

VENEZIA Chiudere tutto. Non solo i bar e i ristoranti la sera. Vanno chiuse anche le botteghe e le fabbriche. Va bloccato tutto, anche il trasporto pubblico, per almeno 15 giorni. Perché il coronavirus non si ferma, si è già superata la quota simbolo di 10mila contagiati e non è detto che il decreto #IoRestoaCasa sia sufficiente. Attilio Fontana, governatore della Regione Lombardia, dice che bisogna fare di più: serve il blocco produttivo. Luca Zaia, presidente del Veneto, annuisce, pur ponendo una condizione: «Serve la validazione scientifica». Ma è sottinteso che se gli esperti dovessero sostenere un simile provvedimento, dal Veneto non si alzerebbero barricate. E nemmeno dal Piemonte: «Il parere di Fontana va ascoltato», dice il governatore Alberto Cirio.

L'ANALISI

Nel primo giorno di applicazione del decreto del premier Giuseppe Conte che ha reso l'intero Paese una zona rossa, con un bombardamento anche mediatico per convincere gli italiani a stare a casa e a spostarsi solo per lavoro o motivi di salute, ecco che dalla Lombardia arriva la mazzata: non basta. Lo dice il governatore leghista Attilio Fontana poco dopo mezzogiorno con un post su Facebook e l'ipotesi del blocco produttivo comincia a prendere piede: «È il tempo della fermezza - scrive Fontana - Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile. Le mezze misure, l'abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza».

IL SOSTEGNO

Più o meno negli stessi istanti il governatore del Veneto Luca Zaia, nella sede della Protezione civile a Marghera dove ai cronisti sta dando il bollettino dei contagi e gli aggiornamenti sulle assunzioni dei medici, avanza la stessa prospettiva: «Non è escluso, è una idea che sta circolando, prendetela come riflessione ma io non la trovo tanto barbina, che piuttosto che protrarre una agonia per mesi sarebbe meglio arrivare a una chiusura totale, ben contingentata, per bloccare il contagio. Noi dobbiamo isolare il virus, più rallentiamo il contagio e più respiro diamo alle strutture ospedaliere». Gli viene chiesto se sta pensando a misure forti come la chiusura delle fabbriche e il blocco dei trasporti: Zaia non nega. «Sono misure che molti imprenditori ci stanno proponendo e che i cittadini hanno metabolizzato. Un isolamento fatto bene, senza essere segregati in casa, potrebbe essere la soluzione, ma serve la validazione scientifica. E alla comunità scientifica chiediamo una voce univoca. Potrebbe essere una soluzione da prendere in esame». Più tardi, al termine della videoconferenza in collegamento con la sede della Protezione civile a Roma, Zaia conferma: «La Lombardia fa bene a porre la questione del blocco totale, visto che è in una situazione assolutamente drammatica, e per questo il governatore Fontana deve essere sostenuto e ascoltato».

LE PROSPETTIVE

Dunque, adesso cosa succederà? Nell'incontro con i leader delle opposizioni, il premier Conte non dice no, ma prende tempo. Il segretario della Lega rilancia le richieste di Fontana («Sto con i governatori e i sindaci che chiedono misure ferme, certe, sicure. Salvo i servizi essenziali, è necessario chiudere tutto subito») e il premier rassicura: «Il governo continuerà a rimanere disponibile e risoluto ad adottare tutte le misure necessarie a contrastare con il massimo rigore la diffusione del contagio». Solo che, dice il presidente del Consiglio, bisogna valutare tutti gli interessi in gioco. Per il momento dunque le misure in vigore restano quelle previste dal Dpcm #IoRestoaCasa: tutta l'Italia è zona protetta, con restrizioni agli spostamenti possibili solo per motivi di salute, lavoro e necessità.

Lo scenario potrebbe essere quello di un'ordinanza del presidente della Regione valida per la sola Lombardia? Fontana attende: «Stiamo ancora ragionando con il governo perché riteniamo che scelte così vadano fatte in modo coordinato. Il governo si è riservato di darci qualche risposta. Vedremo».

Alda Vanzan

