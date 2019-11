CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA RICHIESTAROMA Una doppia manovra a tenaglia contro Salvini. Pd e Italia viva rilanciano la commissione d'inchiesta sul caso Savoini e nel frattempo la maggioranza stringe i tempi sull'indagine conoscitiva sulle ingerenze dei Paesi esteri, in primis la Russia, nella vita politica italiana. A partire prima - in Commissione Esteri a Montecitorio sarà il secondo strumento di pressione nei confronti della Lega. L'indagine conoscitiva non può avere gli stessi poteri della magistratura, ma può avere un maggior peso politico. Nel giro di dieci...