LA RICHIESTA D'AIUTO

PADOVA La vita di Aycha Abioui a fianco di Abdelfettah Jennati era un incubo. Le botte, all'inizio del matrimonio, poi sostituite dalle pressioni psicologiche e le minacce. Non poteva uscire, non poteva parlare con nessuno, non poteva nemmeno rispondere al cellulare sennò la gelosia del marito sarebbe esplosa. Lo racconta nei minimi dettagli ai carabinieri quando si presenta il 5 ottobre in caserma a Cadoneghe, il paese della cintura di Padova dove risiedeva con il marito e i suoi tre figli, per fare denuncia dopo che il marito le ha confessato i suoi propositi sanguinosi: «Ti avrei voluto infilare un coltello nella schiena mentre dormivi ma ho pensato ai nostri figli e mi è passata l'idea». Ma l'idea, come i fatti hanno poi confermato, non gli era per nulla passata e quella frase aveva così terrorizzato Aycha che aveva deciso di andarsene con i suoi figli a casa di un'amica.

IL VERBALE

«Vivo una situazione di terrore - fa verbalizzare nella denuncia - ho paura che possa farmi tanto del male perché la sua gelosia è così morbosa e ingiustificata a tal punto di privarmi della mia libertà personale non rendendomi libera neanche di parlare al telefono. Se trova occupato mi accusa di tradirlo e ogni giorno mi fa giurare fedeltà a lui. Sto cambiando le mie abitudini di vita per paura di ripercussioni fisiche che all'inizio della nostra relazione ho subito e anche, in qualche caso sporadico, dopo la nascita del primo figlio. Ho continue pressioni psicologiche e vado da un'amica per poter riposare e dormire un po'. Con i nostri figli si comporta bene ed è un gran lavoratore. Quando sono andata via le mie figlie (due, il terzo figlio è un maschio, ndr) erano contente di andare via. Non voglio più tornare insieme a mio marito perché mi sento mancare l'aria e dopo 12 anni vorrei libertà».

LA DECISIONE

Così spiega la sua decisione di andarsene: «Il 4 ottobre ho deciso di andare dalla mia amica perché ero stanca portando con me i miei figli. Tutti i nostri famigliari sanno dei nostri problemi e del mio ipotetico tradimento perché lui gli l'ha detto tutto. Ora sono incinta ma avendo avuto problemi con l'ultima gravidanza, sono a rischio e ho deciso di abortire. Mio marito non ha preso bene la decisione dicendo che la vera ragione è perché il figlio non è suo. Ci sono stati episodi analoghi negli anni ma non li ho mai denunciati. Non faccio la doccia la mattina quando lui non c'è perché dice che la faccio con un altro uomo; non posso uscire di casa truccata». Insomma, in quella denuncia c'era tutta l'angoscia e la richiesta di aiuto di Aycha. La donna ha querelato il compagno per il reato di maltrattamenti e i militari della stazione di Cadoneghe, una volta spediti gli atti in Procura, hanno chiesto di applicare al marocchino una misura restrittiva: l'allontanamento dalla casa di famiglia e dai luoghi frequentati dalla moglie. Le indagini sono state affidate al pm Roberto D'Angelo. Il sostituto procuratore ha ordinato agli inquirenti di appurare se Aycha fosse stata realmente maltrattata. Gli investigatori, dopo avere sentito i racconti di parenti e amici della donna, non hanno però riscontrato atti di violenza commessi. Il pm ha allora derubricato l'accusa da maltrattamenti in semplici minacce. Così facendo, a termini di legge, non ha più potuto chiedere al Gip una misura restrittiva. Qualche giorno più tardi Aycha ha poi deciso di ritirare la denuncia. A questo punto il magistrato, essendo il reato di minaccia, diversamente da quello di maltrattamenti, perseguibile solo su presentazione di una querela ha di fatto archiviato il caso.

Marina Lucchin

Marco Aldighieri

