LA RICERCA

VENEZIA Caro anziano, cara anziana: se vi suonano al campanello proponendovi un tampone per sapere se siete positivi al coronavirus, sappiate che di fronte vi troverete un truffatore. E se qualcuno vi bussa per vendervi una mascherina, siete autorizzati a sbattergli la porta in faccia: le mascherine sono introvabili, tutto il mondo le cerca, perfino la Regione Veneto è stata truffata da un tizio che gliene ha proposte 550mila salvo poi scoprire che lo stesso contingente era stato proposto e venduto ad altri due enti. Giusto per capire la situazione: burocrazia permettendo, il presidente del Veneto Luca Zaia è deciso a organizzare un volo per andare in Cina a comprare i respiratori meccanici per le Terapie intensive, anche se non avranno il marchio CE. «Sono scelte - ha detto il governatore della Regione, Luca Zaia - che facciamo in emergenza, in un Paese che comunque eredita culturalmente una filosofia secondo la quale tutto deve avere un bancale di carte. Capite che siamo in guerra e in guerra alcune modalità le dobbiamo condonare». Per quanto riguarda i Dpi, i dispositivi di protezione individuale, c'è pure l'idea di farseli in casa: mascherine made in Veneto.

LA TRUFFA

Nei giorni scorsi Zaia aveva annunciato l'acquisto di oltre 550mila mascherine. Si sapeva che erano arrivate in Svizzera, che stavano per essere sdoganate e che, a breve, sarebbero arrivate in Veneto. Ecco, non arriveranno. «Avevamo già pagato il 50% - ha detto Zaia - Abbiamo scoperto che il fornitore aveva venduto lo stesso quantitativo a tre enti, tra cui noi. L'intermediatore tra l'altro era accreditato come nostro fornitore, quindi ha anche l'imbarazzo di averci dovuto dire che se la volevano comprare in tre, quella fornitura». Zaia ha detto di essersi fatto dare le foto del camion «che partiva e quando è stato aperto».

IL VOLO

L'idea, adesso, è di andare in Cina a comprare i respiratori visto che i voli sono bloccati e anche via terra, come successo al Brennero, è difficile attraversare le frontiere. Dunque, il Veneto vuole organizzarsi un volo aereo per conto proprio. «Se non ci intralciano con tutte le paturnie mentali che ci sono in questo Paese - ha detto Zaia - stiamo pensando di organizzare un aereo per riuscire ad andare a comprarci macchine respiratorie, sempre che ce siano, in Cina. Non saranno ovviamente macchine con marchio CE, ma quando c'è bisogno di salvare una vita umana qualcun altro deve spiegarci a cosa serve il marchio CE. Sono macchine utilizzate in tutto il mondo».

FAI DA TE

Zaia non ha voluto dare dettagli, la notizia però è che un produttore veneto sta pensando di realizzare mascherine nostrane. «Stiamo collaudando - ha detto il governatore - un presidio nostro da dare ai cittadini, stiamo cercando di farci autorizzare per procedere poi con la distribuzione. Non vi posso anticipare nulla, ma una soluzione, che non è propriamente una mascherina con gli elastici, da dare al Veneto ce l'abbiamo».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA