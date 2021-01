LA RICERCA

ROVIGO Boom di adesioni per il tampone al supermercato. Giovedì la galleria dell'Alìper a Rovigo si è trasformata in Covid-point. Ben 400 i rodigini che, in poche ore, si sono sottoposti al test rapido gratuito, tra i quali un centinaio di dipendenti. La ricerca a cui la catena dei supermercati Alì ha partecipato, mettendo a disposizione gli spazi, è quella coordinata dalla dottoressa Francesca Russo, capo della direzione Prevenzione della Regione, insieme al professor Vincenzo Baldo. Circa 300 i clienti che si sono recati a fare la spesa e, dopo avere letto il cartello che avvisava della possibilità di sottoporsi gratuitamente al tampone di terza generazione, non ci hanno pensato un attimo. Dopo 15 minuti hanno avuto il responso. Dati che, per il momento, non sono stati resi noti, ma che saranno utili alla ricerca finanziata dalla Regione. «Anche il nostro personale ha aderito conferma il vicepresidente del Gruppo Alì Gianni Cannella . Abbiamo dato la disponibilità dei nostri punti vendita, ma tutto è gestito dalla Croce Rossa in collaborazione con l'Università di Padova. In questa seconda ondata, il virus si è fatto particolarmente sentire. Attraverso i continui screening del personale abbiamo individuato diversi asintomatici, evitando pericolosi focolai».

Roberta Merlin

