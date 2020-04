LA RICERCA

PADOVA Smarrire la percezione di profumi e sapori, rimanere indifferenti al caffè del mattino, a una stecca di cioccolato o a una fetta di tiramisù, insomma insensibili alle espressioni odorose del mondo che ci circonda e al gusto di ciò che mettiamo nel piatto, potrebbe essere una spia dell'avvenuto contagio da Coronavirus, nelle forme lievi o moderate.

Oltre il 60% dei pazienti con diagnosi di Covid-19 infatti perde completamente l'olfatto e una percentuale ancora più elevata (88%) soffre di un certo grado di alterazione del gusto: è quanto emerge dal primo studio multicentrico finora realizzato sull'argomento, condotto da un gruppo di ricercatori coordinato dal professor Cosimo de Filippis, direttore della Scuola di specializzazione in Audiologia e foniatria dell'Università di Padova, insieme a colleghi young investigators della International Federation of Otorhinolaryngology Societies (Yo-Ifos) e ad altre società europee.

Le conclusioni dell'indagine, che ha coinvolto anche specialisti dell'Unità operativa di Foniatria e Audiologia dell'ospedale Ca' Foncello di Treviso, sono state pubblicate sulla rivista European Archives of Oto-Rhino-Laryngology.

LE CIFRE

Sono stati analizzati complessivamente 417 pazienti provenienti da 12 ospedali in 4 diversi Paesi, Spagna, Belgio, Francia e Italia. «Dallo studio è emerso argomenta de Filippis che il 79% non presentava sintomi come ostruzione nasale o naso che cola, comunemente associati ad altre infezioni virali a livello nasale. È inoltre significativa, maggiore del 60%, l'alterazione dell'olfatto, e in questa percentuale la propensione delle donne. Per quanto riguarda il gusto, l'88% dei pazienti ha riscontrato difficoltà nell'identificare aromi diversi come dolce, salato o amaro. I dati clinici provenienti dal continente asiatico hanno evidenziato come sintomi frequenti febbre, tosse, mancanza di respiro, secrezioni spesse, dolori muscolari o articolari, diarrea, mal di testa, mal di gola o naso che cola. La maggior parte dei sapori che avvertiamo è percepita attraverso il naso più che attraverso la lingua. I sapori si diffondono nel cavo orale e producono una sensazione mista di percezione gustativa e olfattiva, responsabile della più ampia percezione del gusto». La perdita di quest'ultimo è dunque una naturale conseguenza della perdita dell'olfatto. «Tuttavia abbiamo visto - continua de Filippis - come la diffusione di Covid-19 in Italia, Spagna e in Europa sia stata accompagnata da due nuovi sintomi come l'alterazione del senso dell'olfatto e del gusto. Fino ad ora, erano state descritte solo alterazioni dell'olfatto associate all'infezione da altri virus, come il virus Epstein-Barr, la parainfluenza, il rinovirus o persino altri virus della famiglia dei coronavirus».

LE IPOTESI

Esistono diverse ipotesi sulle cause: la predisposizione alla malattia di alcuni individui o le mutazioni genetiche subite dal virus recentemente descritte anche da alcuni ricercatori italiani. Al momento i risultati sono preliminari ma sono stati confermati da un secondo lavoro scientifico, che porta la firma dello stesso de Filippis e di Andrea Lovato, sempre del gruppo trevigiano dell'Università di Padova. Una metanalisi su più di 1.500 pazienti Covid ha evidenziato una prevalenza significativa dei sintomi come mal di gola, naso chiuso, perdita di olfatto, alterazione del gusto.

Federica Cappellato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA