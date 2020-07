LA RICERCA

Nella corsa al vaccino anti-Covid si comincia a intravedere una luce in fondo al tunnel. La società biotech Moderna ha annunciato, prima al mondo, che il prossimo 27 luglio avvierà la fase tre della sperimentazione. I test clinici saranno condotti su 30 mila persone e si spera di completarli per la fine di ottobre, con l'auspicio di arrivare ad un prodotto finito e sufficientemente sicuro al più presto all'inizio del prossimo anno. L'avvio da parte di Moderna della fase finale di sperimentazione segue i risultati più che confortanti ottenuti con la fase due della sperimentazione: «Risultati ben oltre le attese», sottolinea l'immunologa Kizzmekia S. Corbettla, leader del team che a Moderna sta sviluppando il vaccino in collaborazione con i ricercatori del National Insitute of Allergy and Infectious Diseas guidato da Anthony Fauci. Secondo la rivista scientifica New England Journal of Medicine tutte le 45 persone tra i 18 e i 55 anni su cui è stato testato l'Mnra, che Moderna ha ottenuto da materiale genetico del virus, hanno sviluppato anticorpi. Sono servite due iniezioni, e gli effetti collaterali osservati su metà dei partecipanti ai test (affaticamento, mal di testa, dolori muscolari, freddo) non sono stati giudicati seri.

