MESTRE Nei primi 3 mesi di quest'anno il numero complessivo delle imprese artigiane presenti nel Nordest è sceso di 1.297 unità, un dato negativo, tuttavia in linea con quanto registrato nello stesso arco temporale dei 3 anni precedenti. Il peggio, segnala la CGIA, dovrebbe purtroppo sopraggiungere nei prossimi mesi, quando l'effetto economico negativo del Covid si farà sentire con maggiore intensità. A livello nazionale, sono 11mila le aziende artigiane che non riapriranno«In questi due mesi e mezzo di lockdown - dice il coordinatore del Centro studi, Paolo Zabeo -, molti artigiani senza alcun sostegno al reddito sono andati in difficoltà e non sono stati pochi coloro che hanno ipotizzato di gettare la spugna e di chiudere definitivamente la saracinesca. Dopo una settimana dalla riapertura totale, invece, lo stato d'animo di tanti piccoli imprenditori è cambiato. C'è voglia di lottare, di resistere, di risollevare le sorti economiche della propria attività. Purtroppo, non tutti ce la faranno a sopravvivere e non è da escludere che entro la fine dell'anno lo stock complessivo delle imprese artigiane presente nel Paese si riduca di quasi 100 mila unità, con una perdita di almeno 300 mila posti di lavoro. Per il Nordest si tradurrebbe in una perdita di 12/13mila aziende con 40mila posti di lavoro in fumo».

L'entità della contrazione dipenderà dalle misure di sostegno che verranno introdotte dal Governo nei prossimi 2-3 mesi. Tenendo conto che negli ultimi 10 anni lo stock delle imprese artigiane del Nordest è crollato di oltre 21.500 unità, al 31 marzo 2020 le aziende artigiane attive nel Triveneto ammontavano a poco meno di 180 mila. Per evitare che entro la fine del 2020 si registri una ulteriore moria di tantissime botteghe artigiane, la CGIA torna a ribadire la necessità di erogare a queste attività importanti contributi a fondo perduto e di azzerare per l'anno in corso le imposte erariali: come l'Irpef, l'Ires e l'Imu sui capannoni.

Afferma il segretario della CGIA Renato Mason: «È vero che con il decreto Rilancio sono state introdotte diverse misure, ma tutto questo è ancora insufficiente a colmare la rovinosa caduta del fatturato registrata in questi ultimi mesi da tantissime piccole realtà. Troppi provvedimenti che rischiano di disperdere in tanti rivoli le risorse messe a disposizione - conclude - che, invece, dovrebbero essere convogliate solo su tre voci: famiglie, indennizzi diretti alle imprese e taglio delle tasse».

