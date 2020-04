LA RICERCA

La lotta alla pandemia è sempre più una caccia al nemico invisibile. Il coronavirus sa nascondersi bene, spesso in persone sane e insospettabili, che non hanno alcun sintomo di malattia e che possono inconsapevolmente contagiare gli altri. Si tratta degli ormai famosi asintomatici. Sul rischio di cui sono portatori ci sono stati indizi da subito, ma ora una ricerca condotta a Vo' Euganeo fa piena luce sulla loro incidenza. I tamponi eseguiti sulla popolazione indicano che la maggior parte delle nuove infezioni sono avvenute prima della chiusura del Comune padovano o a causa di familiari asintomatici. I dati sono chiari e impressionanti: il 43.2% dei casi confermati dai tamponi erano senza alcun sintomo. Quasi uno su due.

Sono i risultati a cui è giunta l'indagine coordinata dall'infettivologo Andrea Crisanti, direttore dell'Unità complessa di microbiologia di Padova. A Vo' c'è stato il primo morto da Covid-19 in Italia. Era il 21 febbraio. Ore drammatiche. La Regione Veneto impose un lockdown di 14 giorni sull'intero territorio comunale, che conta 3.300 abitanti. Intanto lo staff di Crisanti si metteva all'opera. Raccoglieva dati su demografia, sintomi, ricoveri, rete di contatti e presenza dell'infezione attraverso tamponi fatti a una settimana di distanza uno dall'altro. Il primo controllo a tappeto fu eseguito sull'85,9% e il secondo sul 71,5% della popolazione. Dal giro iniziale di tamponi emerse la presenza dell'infezione nel 2.6% delle persone, mentre nel secondo test, effettuato al termine del lockdown, i casi di contagio riguardavano l'1.2%.

CATENA DI TRASMISSIONE

L'analisi ha fornito le prove che per bloccare il contagio non basta trattare i malati. Anche perché, spiegano i ricercatori, «non sono state riscontrate, a livello statistico, grandi differenze nella carica virale tra le persone sintomatiche e quelle asintomatiche». C'è invece un rebus che riguarda i bambini: su oltre 200 tamponi nessun positivo sotto i 10 anni. «O non se lo sono preso, ho hanno una particolare resistenza o sono riusciti a eliminare il virus più in fretta - commenta Enrico Lavezzo, primo autore dello studio -. Ma questo lo si potrebbe scoprire solo con l'analisi degli anticorpi».

I ricercatori hanno tracciato i contatti dei nuovi casi positivi e ricostruito la catena di trasmissione. E sono giunti a fare «nuova luce sulla frequenza delle infezioni asintomatiche e sulla loro contagiosità, dando nuovi indizi sulla rivelabilità ed efficacia delle misure di controllo implementate».

In pratica nella Fase 2, di fronte all'attesa seconda ondata di contagi, è soprattutto con i tamponi sugli asintomatici che bisognerà intervenire per isolare e spegnere sul nascere i nuovi focolai di coronavirus. E quello che è stato definito il modello Vo' Euganeo dovrà essere applicato in tutto il Veneto. Il dottor Crisanti ha già delineato lo scenario. «Con la riapertura delle attività - ha spiegato l'infettivologo - non avremo più distanziamento sociale e quindi ci saranno maggiori opportunità di trasmissione del virus. Potranno comparire nuovi focolai, per i quali però abbiamo già la ricetta: circoscrivere l'area, fare il tampone a tutti, isolare i positivi e dopo una settimana ripetere l'operazione per intercettare i casi eventualmente sfuggiti al primo controllo». Un metodo che andrà applicato ovviamente anche ai familiari e ai contatti di tutte le persone positive al di fuori dei focolai. E che richiederà una elevata capacità e rapidità di analizzare i tamponi. Per il suo piano il Veneto si appoggia sulla macchina recentemente acquistata dall'azienda ospedaliera di Padova che movimentando i liquidi con ultrasuoni è in grado di aumentare di quasi 10 volte la velocità delle operazioni risparmiando l'80% dei reagenti.

Antonio Liviero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA