La resa di Lula, in carcere dopo l'ultimo comizio

IL CASOLa resa è arrivata, ma alle sue condizioni. Lula, presidente del Brasile dal 2003 al 2011, si costituisce per scontare una pena di 12 anni e 1 mese per corruzione passiva e riciclaggio. Condannato in secondo grado, Lula aveva iniziato una resistenza nella sede del sindacato dei metalmeccanici di São Bernardo (stato di San Paolo), ignorando l'ultimatum di 24 ore del giudice Sergio Moro. In mattinata ha tentato l'ennesimo ricorso alla Corte Suprema, poi ha partecipato a una celebrazione per la scomparsa moglie Marisa e infine ha tenuto...