LA REPLICA

VENEZIA Per il presidente dell'Autorità portuale le osservazioni riportate nella pagina accanto c'entrano come i cavoli a merenda. «Le argomentazioni prodotte da entrambi i componenti per esprimere il loro voto contrario al rendiconto - si difende Pino Musolino - sono assolutamente prive di fondamento dato che la procedura del riequilibrio del Pef della società Venice Ro Port MoS si è definitivamente conclusa, con un voto favorevole, nella seduta del Comitato di Gestione del 20 gennaio 2020. È quindi fattuale che tale argomento non possa essere utilizzato come motivazione valida per una votazione negativa di un Consuntivo di Bilancio che, con il riequilibrio del Pef, non ha nulla a che vedere».

TUTTO TRASPARENTE

Musolino ricorda come l'intera documentazione è stata messa a disposizione dei membri del Comitato e discussa, sia in incontri istruttori (documentabili), sia in sedute ufficiali di Comitato, a far data dal Luglio 2018.

Andando al merito, Musolino torna sul discorso di giovedì, ovvero, per votare contro bisogna dare adeguata motivazione e ci dovrebbero essere sofferenze o disequilibri che nel documento di bilancio consuntivo 2019 non risultano.

«Il parere negativo quindi non fermerà un iter già concluso, il riequilibrio del Pef di Fusina - aggiunge - non comporterà alcun beneficio alla comunità portuale ma avrà invece come riflesso immediato quello di stroncare sul nascere la possibilità, da parte dell'Ente che presiedo, di erogare, a sostegno delle categorie più colpite, le cifre previste dal DL Rilancia Italia per una capienza di 6 milioni di euro».

PROVA DI FORZA

Il presidente Musolino ritiene di avere tutte le ragioni del mondo e, dopo aver informato il Ministero delle Infrastrutture, è deciso a convocare un nuovo comitato. Come era successo lo scorso anno, quando il bilancio passò alla fine con il solo suo voto a favore.

«La comunità portuale ha bisogno di sostegno - conclude - e per questo intendo riconvocare il Comitato di Gestione e chiudere finalmente una vicenda francamente assurda. Qualora dovesse mancare la volontà e la disponibilità a prendere parte ad una prossima seduta intendo rivolgermi alle Istituzioni competenti per ristabilire la verità, amministrativa ma anche storica. Un bilancio approvato a pieni voti e senza osservazioni, così come quelli precedenti da me presentati, dal Collegio dei Revisori dei conti e dai Ministeri competenti, non può essere cestinato per motivi altri rispetto alla propria regolarità tecnica e contabile».

LA SOCIETÀ DI FUSINA

«Una cosa voglio subito mettere in chiaro: il Porto non ci ha regalato nulla». Maurizio Boscaro è l'amministratore delegato di Venice Ro.port.Mos e ci tiene a precisare che la società va bene: 2 milioni di fatturato nel 2016, 4 nel 2017, 6 nel 2018, 7 nel 2019, con il bilancio in utile e una cassa positiva. Per Fusina passano ogni anno 10mila automezzi (soprattutto per la Grecia) e 100mila passeggeri.

«Nel contratto di concessione del 2010 - racconta - ci sono articoli che stabiliscono che nel caso in cui manchi l'equilibrio economico-finanziario, si possa cambiare qualcosa. Così nel 2017 abbiamo chiesto il riequilibrio. Non andava bene all'Autorità portuale, ma noi avevamo detto che avremmo chiesto la risoluzione chiedendo la corresponsione di circa 70 milioni. A quel punto hanno deciso, nel luglio 2018 di trovare un accordo di massima. Dopo il 2018 - aggiunge - per circa un anno e mezzo quattro professionisti esterni hanno controllato tutti i documenti sulla concessione. Alla fine dei lavori abbiamo sottoscritto il nuovo accordo il 27 maggio 2020 nell'atto aggiuntivo, dove si stabilisce che l'Autorità portuale deve pagarci 9 milioni. Non per salvare la società, come ho letto in giro. Per dire, ci hanno finora versato due milioni, sui quali noi ne abbiamo spesi 3 e mezzo. Ci contestano di non aver pagato alcuni canoni? Era nella dinamica della trattativa, e infatti è previsto che pagheremo. Corrisponde al vero anche la diminuzione dell'investimento, perché non avrebbe reso quello che si pensava in origine».

