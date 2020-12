LA REPLICA IN VENETO

VERONA «È stato un boato, fortissimo, come quello di un aereo che rompe il muro del suono. Accompagnato da un salto della terra che ha tremato per alcuni secondi. Per fortuna non ci sono danni a cose e persone. La paura è per la sequenza di scosse, speriamo che lo sciame sismico si sia esaurito». È preoccupato Angelo Campi, sindaco di Salizzole, paese di poco più di 3 mila anime nel sud della provincia Veronese, dove ieri si sono avvertite ben tre scosse di terremoto, in successione l'una dall'altra di circa 40 minuti. L'ultima alle 15,36, la più forte, di magnitudo 4,4 della scala Richter, stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia con epicentro nella frazione di Gabbia, al confine con Isola della Scala, a 9 km di profondità. Preceduta da una prima scossa, di magnitudo 3.4, registrata alle 14:02: e da una seconda, di 2,8, alle 14:44, sempre con lo stesso epicentro. E questo dopo la notizia del forte terremoto che poco dopo le 12 aveva colpito la Croazia.

«La gente, alla terza scossa, è scesa tutta in strada - riprende Campi che il colpo più forte l'ha avvertito mentre con la Protezione civile era in una chiesa a controllare che non vi fossero danni provocati dalla prime due scosse -. La paura era tanta e nessuno, nonostante il freddo, voleva rientrare nelle abitazioni. Poi, piano piano, visto che non c'erano danni, crepe o crolli, è tornata la tranquillità. Abbiamo fatto una prima verifica, con i tecnici del Comune e della Protezione civile, girando per il paese e controllando il Castello medievale e le chiese, riscontrando che non vi sono stati danni. Ho deciso, comunque - diceva il sindaco ieri sera - di chiudere per precauzione tutte le chiese e le sale civiche finché domattina verrà fatta, alla luce del giorno, un controllo più puntuale. Inoltre, rimane attivato il Centro operativo della Protezione civile che già è attivo per la lotta al Covid».

I SOPRALLUOGHI

La scossa con epicentro a Salizzole è stata avvertita chiaramente a Verona e in gran parte della provincia scaligera, ma anche a Mantova, Pavia e Brescia, ed ha portato Trenitalia a sospendere, in via precauzionale per verifiche tecniche sulla linea, il traffico ferroviario. Tecnici delle ferrovie stanno controllando la linea per consentire la regolare ripresa dei treni. Intanto, il comando nazionale dei Vigili del Fuoco ha fatto sorvolare l'area di Salizzole da un elicottero di base a Bologna per verificare si fossero danni e crolli. Ma il riscontro è stato, per fortuna, positivo: nessun danno a cose e persone. Tanto che anche alla centrale dei vigili del fuoco sono giunte solo una decina di chiamate per chiedere informazioni, ma nessuna segnalazione di danni. «Stiamo monitorando la situazione nel Veronese. Al momento le scosse di terremoto sono state tre. Sono personalmente in costante contatto con l'Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale di Trieste, con il quale la Regione è convenzionata per il monitoraggio e con il direttore interregionale dei Vigili del Fuoco. Confermo che per ora non ci sono giunte segnalazioni di danni - ha subito fatto sapere l'assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin -. Il sistema di Protezione Civile del Veneto rimane preallertato con tutti i suoi volontari per qualsiasi evenienza». L'assessore veneto sta anche seguendo l'evolversi della situazione dopo il terremoto che ha colpito la Croazia. «Contrariamente a quanto appariva nei primi momenti riferisce Bottacin sembra che non sia necessaria l'attivazione della missione internazionale di supporto. Ho sentito il Capo della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, e gli ho ribadito la nostra totale disponibilità a intervenire anche per attività usar di ricerca di persone sepolte sotto le macerie. Tramite Arpav informa Bottacin stiamo anche precauzionalmente ponendo la massima attenzione alla rilevazione di eventuale radioattività, al momento assente, in relazione alla centrale nucleare di Krsko, in Slovenia. Abbiamo contattato anche l'Isin (terminale italiano delle rete dell'Agenzia per l'Energia Atomica), che è in contatto con la Autorità di Sicurezza Nucleare della Slovenia. Anche da questa autorevole fonte si escludono rilasci di sostanze radioattive».

Massimo Rossignati

