La replica di Parigi irrita il Viminale operazioni congiunte verso lo stop

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

I DOCUMENTIROMA La decisione non è ancora presa, ma il Viminale sta valutando attentamente di interrompere, almeno temporaneamente, la cooperazione transfrontaliera coi francesi in tema di dogane e controllo dei migranti in transito: in pratica, vorrebbe dire niente più operazioni congiunte, né ammissione di agenti armati che si spostano liberamente da un lato all'altro del confine. A irritare il ministero dell'Interno e il Dipartimento di pubblica sicurezza, oltre ai fatti accaduti, è stata la risposta arrivata dalla Francia che da per...