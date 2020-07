LA REPLICA

BIBIONE «Non ci sono casi di Covid 19 sulle nostre spiagge, vi ospitiamo per rendervi partecipi della nostra attenzione contro il virus». Il primo cittadino di San Michele-Bibione, Pasqualino Codognotto, con una lettera indirizzata al premier austriaco Sebastian Kurz evidenzia l'eccellenza dei servizi che sono in grado di erogare la località balneare bibionese e le altre spiagge del litorale veneziano. Nessuna forma di promozione, semplicemente Codognotto non ha gradito, come altri colleghi, l'informazione negativa e fuorviante che alcuni organi di stampa austriaci stanno divulgando su Bibione e sul litorale in merito alla pandemia tanto da essere descritta una situazione alla pari della peste manzoniana. Eppure a Bibione ogni anno arrivano circa 800mila turisti dalla confinante Austria.

LA LETTERA

Nella missiva si legge: «È con molta sorpresa e rammarico che ho appreso che nel suo Paese circolano notizie non veritiere relative alla gestione dello stato di salute dei cittadini relativamente all'emergenza Covid19, destinate a scoraggiare l'arrivo dei suoi concittadini che, da sempre, amano la nostra regione e in particolare le spiagge dell'alto Adriatico».

Codognotto che è anche coordinatore nazionale del G20 Spiagge ha sottolineato nel testo anche i servizi a livello sanitario che Bibione riesce a concretizzare: «A causa dell'attuale pandemia, prima di avviare la stagione estiva tuttora in corso, l'amministrazione comunale di concerto con le aziende sanitarie e gli operatori economici del settore turistico, ha accuratamente studiato un piano di emergenza sanitaria che comprende tutte le azioni necessarie a far trascorrere al turista le vacanze in piena sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli sanitari nazionali e internazionali. A dimostrazione dell'attenzione che questa amministrazione comunale rivolge alla salute delle persone. La informo che Bibione vanta un pronto intervento in funzione 24 ore al giorno opportunamente potenziato con ulteriori mezzi e persone per la stagione estiva oltre ai presidi medici posizionati nei stabilimenti balneari». A Bibione, come sulle altre spiagge venete, del resto si è sempre puntato sul benessere e sulla sicurezza sanitaria, con il massimo rispetto anche dell'ambiente e attenzione per i disabili. Il finale con un invito rivolto dal sindaco Codognotto al Cancelliere federale austriaco: «È con piacere, pertanto, che la invito a trascorrere alcuni giorni sulla nostra costa adriatica dove avrà modo di visitare personalmente il nostro territorio, spiagge, la laguna, i fiumi e di verificare l'accoglienza e la qualità dei servizio».

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA