LA RELAZIONE

VENEZIA C'era ancora la lira, del resto correva l'anno 1999. Per un triennio, fino al 2001, lo Stato stanziò 1.500 miliardi con l'obiettivo di riorganizzare e riqualificare l'assistenza sanitaria nei grandi centri urbani. A distanza di due decenni, quei fondi sono lievitati a 1.176.386.762,60 euro, ma solo sei Regioni sono riuscite a concludere tutti gli interventi programmati: fra quelle arrivate al 100% spicca il Veneto, che ne ha ultimati 16 e cioè il maggior numero in termini assoluti, mentre nei confronti di diverse altre realtà la Corte dei Conti segnala ritardi e inefficienze, stigmatizzando ad esempio l'eccessivo ricorso a consulenze esterne private al posto di un maggior coinvolgimento di Agenas, l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali oggi diretta da Domenico Mantoan.

COSTRUZIONE E ACQUISTO

L'elenco delle opere venete è contenuto nella deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. Fra le altre, figurano la costruzione del nuovo ospedale di Mestre e l'ampliamento dei padiglioni di Venezia, ma anche l'acquisto di svariate attrezzature, per un costo complessivo di 305.525.744,24 euro, di cui 27.121.467,23 liquidati dallo Stato. Missione compiuta, secondo quanto accertato dai giudici contabili: «La Regione Veneto, con nota del mese di maggio 2020, inviata al Ministero della salute, ha comunicato la completa realizzazione di tutti gli interventi e la loro messa in esercizio».

Dopo vent'anni, invece, così non si può dire per altri territori, rimasti molto più indietro nell'attuazione del piano straordinario, il cui obiettivo era «il perseguimento di standard di salute, di qualità e di efficienza dei servizi da erogare soprattutto nei centri urbani delle aree centro-meridionali dell'Italia che, al riguardo, registrano ancora sensibili ritardi rispetto alle grandi metropoli del settentrione».

CONFRONTO EMBLEMATICO

Va detto che in difficoltà non sono solo Calabria e Lazio (0%), Sicilia (60,6%), Puglia (75% a Bari) o Molise (66,6%): deve ancora finire pure il Piemonte (61,3%). Tuttavia agli occhi della Corte dei Conti «appare emblematico» il confronto tra Mestre e Napoli, dove la stessa cordata di imprese guidata da Astaldi era concessionaria per la realizzazione di strutture simili. Ebbene, l'ospedale dell'Angelo a Mestre era stato portato a conclusione, «mentre, al contrario, per la città di Napoli la medesima mandataria non era riuscita ad adempiere i propri compiti a causa di ritardi dei pagamenti dei corrispettivi da parte dell'Ente locale, nonostante essa avesse ricevuto tutte le agevolazioni finanziarie, di cui sopra, per proseguire i lavori che aveva già avviato».

Da questo punto di vista, i giudici contabili non rimproverano solo la Regione Campania, ma anche lo Stato: «Tale aspetto denota anche l'assoluta assenza di attività di monitoraggio in corso d'opera da parte del ministero, il quale non ha svolto quel ruolo di vigilanza durante l'esecuzione dei lavori proprio per evitare che tutti gli oneri per posto letto ricadessero sulle sole finanze pubbliche e che poi hanno inciso più del doppio rispetto al già richiamato (similare) ospedale veneto». Ecco allora la raccomandazione al dicastero «di non limitarsi a svolgere un ruolo di mero finanziatore delle Regioni, ma a sviluppare, nell'espletamento dei suoi compiti, azioni di coordinamento, vigilanza e controllo, al fine di stimolare, anche con poteri sostitutivi, gli Enti ritardatari a portare a termine il programma».

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA