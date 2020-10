LA REGIONE

VENEZIA Luca Zaia ha firmato ieri un'ordinanza di due soli punti, validi fino al 24 novembre. Da un lato viene disposta da domani la didattica a distanza, e a rotazione, per il 75% degli studenti alle superiori; dall'altro viene consentito ai pubblici esercizi il servizio di mensa per i lavoratori in trasferta, senza limiti di orario e sulla base di un contratto. Nient'altro. Per tutto il resto vale il decreto del premier Giuseppe Conte, con la chiusura dei bar e dei ristoranti alle 18, delle palestre e delle piscine, dei cinema e dei teatri. «Ma non dei musei e, soprattutto, non dei centri commerciali: qual è la logica? Questo attacca il presidente è un dpcm fondamentalista, basato forse sulla letteratura scientifica internazionale, ma certo non sui dati epidemiologici reali. Perciò rivolgo un appello al Governo: riveda queste misure, o almeno autorizzi le Regioni a modificarle. Facciamo fatica a farlo accettare».

GLI OSTACOLI

Molti infatti in queste ore chiedono: Zaia può derogare alle prescrizioni di Conte? «Magari...», risponde a caldo il leghista, glissando sull'opportunità di un ricorso al Tar sostenuta dal suo partito («Ci siamo confrontati, altro non dico»). Arno Kompatscher a Bolzano e Maurizio Fugatti a Trento hanno però prolungato l'apertura dei bar fino alle 20 e dei ristoranti fino alle 22. «Ma l'Alto Adige e il Trentino hanno l'autonomia per farlo osserva il governatore del Veneto e comunque, se avessero voluto rompere il muro del suono, già che c'erano avrebbero potuto allungare fino alle 24, come avrei fatto io. Per le Regioni a statuto ordinario la norma è inclemente, ad ogni modo stiamo svolgendo un approfondimento giuridico, per capire che margini abbiamo con l'eventuale controfirma del ministro Roberto Speranza». Ma gli ostacoli «sono insormontabili», rileva già Franco Botteon, capo dell'Avvocatura regionale: «Il decreto legge del 7 ottobre ha cancellato la parola ampliative fra le possibili ordinanze delle Regioni. E il dpcm del 24 ottobre, a proposito dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle 5 alle 18, dice anzi che i presidenti possono eliminarla».

LE POLEMICHE

Christian Ferrari, segretario veneto della Cgil, evidenzia che «le polemiche tra Regioni e Governo nazionale non servono a combattere il Coronavirus». Zaia ribatte: «Le mie critiche non hanno una componente politica e neanche di irresponsabilità. Il fatto è che il provvedimento statale si trasforma in una vera e propria tragedia per alcuni operatori, che sono costretti a chiudere oggi e rischiano di non aprire più, pur avendo rispettato in maniera ossequiosa le linee guida e senza che nelle loro attività siano stati riscontrati focolai. Per questo penso che le manifestazioni di protesta debbano essere guardate con rispetto, anche perché i veneti non tirano bombe carta alla polizia».

LE MISURE

L'ordinanza regionale rimasta nel cassetto per giorni avrebbe previsto «controlli più serrati sulle mascherine, indicazioni ai sindaci di chiudere determinate piazze contro gli assembramenti e l'attuazione della didattica a distanza al 50%», cioè una settimana a casa e una in aula a turno. «Invece l'assurdità è che il Governo dice che sulle scuole lascia decidere alle Regioni lamenta Zaia ma in realtà impone comunque la misura del 75%. Per cui non ho alternative nei riguardi di 200.000 studenti degli istituti superiori e 20.000 dei centri di formazione professionale. Il massimo che riesco a garantire sono le lezioni in presenza per i disabili e in video per gli immunodepressi, con la raccomandazione di favorire l'accesso a scuola per i ragazzi del primo anno e di salvaguardare il più possibile le attività di laboratorio. Nulla sulle Università, su cui siamo completamente tagliati fuori. Quanto ai pasti senza limiti per i lavoratori in trasferta, speriamo che il Governo non ci impugni la norma». La richiesta del Veneto sul maggiore coinvolgimento dei medici di base nell'effettuazione dei tamponi, invece, dovrebbe sfociare in un accordo nazionale «forse già per giovedì». Restano infine demandate alle direzioni delle case di riposo le restrizioni sulle visite: «Ho paura che in breve tempo arriveremo a una chiusura, non dico totale, ma molto forte», confida l'assessore Manuela Lanzarin.

Angela Pederiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA