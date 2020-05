VENEZIA Il presidente di Confcommercio Veneto, Patrizio Bertin, ha inviato una lettera al presidente della Regione, Luca Zaia, sollevando il problema di moltissimi imprenditori che si trovano nell'impossibilità o nella difficoltà di pagare gli affitti delle proprie attività commerciali chiuse da mesi. Bertin chiede a Zaia di valutare la concessione di un bonus per far fronte a un onere che diventa insostenibile a fronte di un reddito in questo periodo fortemente compromesso, se non azzerato, mentre si prospettano altre settimane di stop forzato da affrontare. «L'emergenza da Covid-19 - scrive Bertin - sta purtroppo dispiegando tutti i suoi effetti deleteri per le attività commerciali, moltissime delle quali si trovano letteralmente in ginocchio. Più giorni passano e più nostri associati temono concretamente di non poter più riaprire, perdendo il lavoro loro e dei loro eventuali dipendenti. Inutile ribadirti che ci troviamo in una situazione tragica». Bertin ricorda che già alcune Regioni, il Lazio in primis, stanno intervenendo su questo versante con contributi specifici.

«Tali contribuiti dovrebbero essere preferibilmente totali, se possibile, ma anche un supporto parziale sarebbe molto importante in questa situazione» e sarebbe utile preveder «un provvedimento regionale ad hoc che -conclude Bertin - possa permettere agli imprenditori di respirare, almeno fino a quando non potranno riaprire le loro attività».

