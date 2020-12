LA REGIA

ROMA Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri chiede di fare presto per non perdere il treno del Recovery fund. Sopratutto per non irritare Bruxelles che non gradisce il balletto politico italiano. Il confronto tra i partiti al governo sul piano di spartizione dei fondi Ue agita le acque della maggioranza e rischia di frenare la corsa alle risorse necessarie per la ripartenza. Il clima è teso e il Mef spinge in questa fase per arrivare a un accordo in tempi brevi, a costo di ridimensionare o anche di eliminare dalla lista i progetti più divisivi. Ieri il ministro dell'Economia e quello degli Affari europei Vincenzo Amendola hanno incontrato Pd e M5S, mentre oggi sono in programma i collegamenti in videoconferenza con Italia Viva, Leu e Autonomie.

Così Gualtieri su Twitter manda messaggi chiari: «Bisogna fare presto e rafforzare i progetti strategici e più innovativi. Dobbiamo lavorare senza sosta per presentare in Europa un piano di grande impatto».

GLI APPUNTAMENTI

Positivo l'incontro con la delegazione dei Cinquestelle. In una nota il Movimento 5 Stelle ha spiegato che nel corso dell'incontro sono emersi «diversi punti di accordo ed è stata espressa la volontà che l'impianto sul Next Generation Eu venga valorizzato attraverso la realizzazione di progetti e risorse condivise, una visione che sia interministeriale e una progettualità che guardi a interventi macro, anche dal punto di vista finanziario». I pentastellati premono però affinché vengano destinati più fondi al comparto lavoro. «Fondamentale è anche realizzare il prolungamento del superbonus al 110% fino al 2023 e garantire più risorse al comparto giustizia, che dell'implementazione della digitalizzazione può beneficiare sotto molteplici aspetti», aggiungono i Cinquestelle. L'ultima versione del piano di resilienza prevede di destinare appena 750 milioni all'innovazione organizzativa della giustizia. Ma si è parlato anche della strategia nazionale sull'idrogeno, di economia circolare e di ulteriori investimenti a favore dell'istruzione. Oggi sono in programma i due incontri più difficili, quelli con Matteo Renzi e Leu. Sono 61 invece i punti del Recovery plan cerchiati con la matita rossa dagli uomini di Italia Viva. In pressing pure Liberi e uguali, che chiede per prima cosa di aumentare le risorse da destinare alla sanità e sottolinea che «nove miliardi sono largamente insufficienti». Con Leu il Tesoro farà pesare i 7 miliardi che andranno al progetto per il rinnovamento degli ospedali, inserito nella missione sulla transizione ecologica.

