VENEZIA «Penso che un'edizione come questa ce la ricorderemo per tutta la vita». Luigi Brugnaro, sindaco di Venezia, dalla Machina di fronte a Ca' Foscari, lì dove si segna il traguardo della Storica, si lascia andare un attimo ripensando - forse - a come si è arrivati a questa prima domenica di settembre, quando Venezia mette in mostra il suo passato e le sue tradizioni e sul Canal Grande fa gareggiare le sue imbarcazioni. Tra la Storica dell'anno scorso a quella di ieri c'è stato in mezzo quasi di tutto: la seconda acqua alta più grande di sempre, a novembre, e nel momento in cui si rimetteva fuori la testa, ecco la pandemia e una Venezia chiusa in casa, come tutti. Ora però l'orgoglio della Serenissima passa tutto in quest'edizione 2020, sotto gli occhi del ministro per gli Affari regionali, Federico Boccia, sul palco (con tanto di mascherina con il profilo dell'Italia) assieme alla moglie - ex ministro pure lei - Nunzia De Girolamo.

«Nonostante tutte le difficoltà si è messa in moto una macchina organizzativa che ha funzionato, e lo ha dimostrato anche ieri sera (sabato, ndr) al Campiello. Penso che Venezia sia la prima città europea che sta piano piano, con grande prudenza, ricominciando con i grandi eventi - le parole del sindaco -. Questa giornata? Sono, anzi siamo, molto contenti. È il significato di una città che si rimette in piedi che vuole ripartire e riparte dallo sport e dalle tradizioni». E Boccia: «La città che conferma non solo le proprie radici ma anche la sua storia e le sue tradizioni fa di Venezia, ancora una volta, la città simbolo del nostro paese».

Tra rive transennate per ridurre la capienza degli spettatori, segnaposti verdi sulle fondamenta dove posizionarsi, ospiti e autorità con la mascherina - così come il pubblico - e barche ormeggiate lungo il Canal Grande per godersi meglio lo spettacolo, l'edizione 2020 della Regata Storica non è stata per niente un'edizione in tono minore. Perché protagonisti sono stati tutti i regatanti, in tutte le categorie: giovanissimi su pupparini, caorline a sei remi, donne su mascareta (dove Anna Mao e Romina Ardit hanno firmato il settimo trionfo), gli equipaggi delle università e, a chiudere, la gara più affascinante di tutte, i campioni sui gondolini a due remi.

A vincere, nella categoria regina della Storica, è stata per il secondo anno consecutivo, la coppia Andrea Bertoldini e Mattia Colombi sul gondolino canarin. Partiti bene in cavata, Bertoldini e Colombi sono entrati per primi in Canal Grande e da quel momento hanno sempre tenuto la testa, regolando il celeste di Andrea Ortica e Jacopo Colombi, secondo, come lo scorso anno. Andrea viene da Pellestrina, Mattia da Mestre. Si allenano alla remiera Giudecca. «L'anno scorso ero incredulo - ha detto Bertoldini - non mi aspettavo di vincere. Quest'anno, invece, è proprio festa. Abbiamo avuto i problemi di tutti negli allenamenti, a causa della pandemia. Temevo di non arrivare psicologicamente alla regata, invece negli ultimi due giorni mi è venuta una grande voglia di competere. Il momento più duro è stato verso il traguardo».

E oggi la tradizione continua con il pranzo di tutti i campioni, assieme attorno ad un tavolo a discutere di ciò che è stato e delle emozioni di una giornata storica.

