LA REAZIONE

NEW YORK Niente voli dagli Usa verso alcune zone dell'Italia e della Corea del Sud. Il capo della task force statunitense per il coronavirus: vicepresidente Mike Pence, ha innalzato al massimo livello l'allarme per i viaggiatori, mentre arriva la conferma della prima vittima entro i confini nazionali. I viaggi verso le zone dove ci sono i focolai dell'epidemia nel nostro Paese non sono proibiti, ma altamente scoraggiati. Intanto il primo decesso riguarda una donna cinquantenne dello stato di Washington, che ha contratto il virus in loco, senza aver avuto contatti con stranieri infetti. Il totale dei casi è ora di 66, e oltre ai focolai nella costa pacifica, c'è un primo paziente in New Jersey, non lontano dalla città di New York.

LA STRATEGIA

Trump ha confermato questi dati al paese con un discorso di tono sommesso, in evidente contrasto con le parole che aveva pronunciato solo la sera prima in un comizio a Charleston: «Il coronavirus è la nuova bufala con la quale stanno cercando di attaccarmi». Il presidente aveva fiutato le possibili insidie della crisi per la sua poltrona già lo scorso martedì, quando il virus era ancora un problema lontano dagli Usa. Mentre i candidati democratici riuniti nel dibattito di Charleston ne avevano appena fatto cenno, Trump a bordo dell'aereo che lo riportava a casa dopo il viaggio in India aveva già indetto una conferenza stampa per la sera successiva, nella quale ha annunciato la sua strategia di comunicazione: «Il pericolo di contagio è remoto grazie al mio superbo lavoro, e i democratici stanno seminando false notizie per diffamarmi». Il messaggio è stato raccolto dalla Fox, che nei giorni successivi ha irradiato una sua versione della verità dei fatti: «Il coronavirus è uscito da un laboratorio di armi batteriologiche cinese», ha detto il neodecorato con la medaglia presidenziale all'onore, Rush Limbaugh. «Questa è la risposta cinese ai dazi di Trump», ha rincarato la anchor woman Laura Ingraham). Ieri il primogenito del presidente, Donald Jr, ha rilanciato: «I democratici si stanno augurando che questa epidemia uccida milioni di persone e interrompa la formidabile sequenza di vittorie che mio padre ha messo a segno. Sono i suoi oppositori ad essere infetti!».

IL DIBATTITO

La popolazione segue con crescente attenzione il dibattito, ma il panico è ancora lontano. Gli esperti schierati da Trump ammettono che la situazione peggiorerà, ma assicurano che il rischio di contagio è molto limitato e sotto controllo: ci sono a disposizione 45 milioni di maschere, e il Cdc ha appena demandato alle varie autorità statali la certificazione dei casi di infezione. Politica a parte, gli Usa soffrono una fragilità specifica nell'affrontare la crisi. La struttura sanitaria che ha le punte di eccellenza più alte del mondo, allo stesso tempo è talmente frammentata nelle forme di copertura, da presentare un serio handicap nel disegno di una strategia di contenimento. Sessanta milioni di cittadini sono privi di assicurazione medica, e molti degli assicurati hanno tetti di deducibile altissimi. Un cittadino di Miami che è andato in ospedale a farsi fare un tampone una settimana fa, ne è uscito con un conto di 3.240 dollari, scontati poi a 1.400 dopo il rimborso della sua assicurazione. La task force appena messa insieme dalla casa Bianca dovrà approntare in pochi giorni tra i 500 e i 700 centri diagnostici, dotarli di materiale sanitario, e approntare centri di isolamento per la quarantena. Nel peggiore dei casi ci sarà bisogno dell'utilizzo dell'esercito e dei riservisti, della protezione civile e della guardia costiera.

Intanto per l'epidemia del Coronavirus la Turchia ha deciso la sospensione a tempo indeterminato di tutti i collegamenti aerei con l'Italia.

Flavio Pompetti

