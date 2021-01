LA REAZIONE /2

PADOVA Può essere controproducente e creare un effetto boomerang, criminalizzando per l'ennesima volta tutta la categoria. Raffaele Alajmo, direttore generale del gruppo Le Calandre che conta l'omonimo ristorante stellato di Sarmeola di Rubano, non condivide le modalità con le quali si svolgerà l'iniziativa #ioapro che vedrà parte dei suoi colleghi aprire l'attività con servizio al tavolo, in violazione delle vigenti norme anti-contagio.

Cosa pensa dell'iniziativa?

«Sicuramente è un messaggio importante verso il governo però non è la strada più corretta da percorrere. Noi non aderiremo alla protesta».

Per quale motivo?

«Bisogna capire questo: il mondo della ristorazione è classificato come un'unica entità. Ciò vuol dire che i bar della movida, le piccole trattorie, i ristoranti sono messi tutti sullo stesso piano quindi vengono chiusi tutti. Al contrario, dovrebbe aprire chi ha le caratteristiche adatte per garantire un basso rischio di contagio».

Per esempio?

«Chi ha ampi spazi e può garantire il distanziamento, chi fa un tipo di servizio compatibile con il momento che stiamo vivendo e non crea assembramenti o situazioni che potrebbero essere pericolose per la diffusione del coronavirus».

Quindi si dissocia?

«Diciamo che capisco le intenzioni, comprendo la frustrazione perché anche noi siamo in sofferenza. Sono assolutamente solidale con i miei colleghi. Ma non condivido il metodo, dobbiamo restare nella legalità e far sentire la nostra voce rispettando le regole, senza contare che una protesta del genere potrebbe ritorcersi contro di noi».

In che modo?

«Apriranno anche locali che non sono in grado di garantire quel basso rischio di contagio a cui accennavo prima. Se si creano assembramenti si rischia che tutta la categoria venga criminalizzata e quindi penalizzata ancora una volta. Potrebbe creare ulteriori problemi e visto che siamo già tutti molto provati non penso abbia senso».

Secondo lei, cosa dovrebbe fare il governo?

«La prima cosa da fare è prendere i presidenti delle associazioni di pubblici esercizi, metterli attorno a un tavolo e differenziare le varie tipologie di locali in base a dei codici ateco. Successivamente, in base a quei codici e all'andamento della pandemia, si decide chi chiude e chi può restare aperto. In questo modo si dà la possibilità di continuare a lavorare a coloro che non comportano un reale rischio per i cittadini e si rimette in moto anche parte dell'economia, quella parte che ora è ferma e non conta solo i ristoratori ma anche fornitori, produttori e quant'altro».

Come sta andando a voi?

«Facciamo consegna e asporto più come servizio per i clienti che come fonte di reddito».

S.M.

