«La Raggi non mi aveva dato fiducia Sala e Ghedina sì. Mi ricandido al Coni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

È stato il padre della candidatura, è il più richiesto nella sala stampa dello Swiss Tech Convention Centre, sarà il presidente del comitato organizzatore di Milano-Cortina 2026. Giovanni Malagò è esausto, ma non si sottrae alle domande dei cronisti.Presidente, quali sono le sue sensazioni dopo la vittoria?«Sono emozionato. Questo è un risultato importante, non solo per me, ma per l'intero Paese. Sono orgoglioso del team che ho creato e di come abbiamo lavorato insieme. Abbiamo fatto sedere allo stesso tavolo lo sport e la politica e...