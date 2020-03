LA RACCOLTA

PADOVA Una donazione, poi un'altra e un'altra ancora. Un'onda lunga di solidarietà in arrivo da tutto il Veneto e dal Friuli per spazzare via la paura e contribuire il più rapidamente possibile a sostenere il policlinico di Padova, una delle strutture più esposte all'emergenza di questi giorni. La sottoscrizione del Gazzettino continua ad ottenere risultati concreti e tra le ultime preziose donazioni ce n'è perfino una da trentamila euro. Ha deciso di farla la società padovana Cesve, impegnata da oltre trent'anni nella consulenza e nell'assistenza alle banche di credito cooperativo. «L'ospedale di Padova per noi è un'eccellenza e ci sembra giusto dare un nostro contribuito in un momento così difficile sottolinea il direttore Mauro Serena, che vive proprio in città e si definisce padovano doc -. Noi con questa iniziativa non vogliamo farci pubblicità ma auspichiamo che il nostro gesto sia seguito da altre importanti realtà bancarie. Ci piacerebbe essere un esempio contagioso, e speriamo che in questo caso si parli di contagio utile e bello». L'obiettivo è duplice: da un lato aiutare i malati, dall'altro sostenere medici e infermieri in prima linea.

«La nostra società spiega ancora Serena appartiene al gruppo Cassa centrale Banca Trento che sta sostenendo strutture sanitarie anche in altre regioni, dalla Lombardia allo stesso Trentino. Avendo la sede a Padova, ci sembrava giusto renderci utili per questa città e dimostrare in questo modo la nostra vicinanza. Da due settimane siamo chiusi e i nostri 90 dipendenti lavorano da casa. Il CdA si è riunito in videoconferenza e ha deciso senza pensarci troppo. Sappiamo che si tratta di una cifra importante, ma dare un contributo oggi è fondamentale. Io poi personalmente confida Serena sono un lettore del Gazzettino fin da ragazzo e ritengo preziosissima l'attività informativa che viene fatta anche in questa fase drammatica da un giornale così radicato sul territorio. Sapere che una prima parte delle donazioni è già stata consegnata all'ospedale è per noi un'ottima notizia. Abbiamo tutti una grandissima gratitudine per l'ospedale di Padova e ciascuno di noi ha un familiare, un amico o un conoscente che lavora in ambito sanitario. Sappiamo quello che stanno vivendo medici e infermieri e sappiamo cosa vuol dire operare in questi giorni in un contesto così difficile e per certi versi sconosciuto».

La sottoscrizione del Gazzettino ha già permesso di consegnare all'Azienda ospedaliera i primi 150 mila euro raccolti. Una somma utile ad acquistare tre letti di terapia intensiva con quattro ventilatori polmonari. Di fatto, tre speranze di vita in più. E' passata solo una settimana da quando il nostro giornale ha avviato la raccolta-fondi ma la risposta dei lettori è già tangibile. E le azioni benefiche non si fermano affatto, anzi.

Le attrezzature acquistate grazie alla prima parte di versamenti saranno disponibili in pochissimi giorni, giusto il tempo di installare i nuovi macchinari. L'obiettivo, fin dall'inizio, è stato solamente uno: fare presto. Non c'è un minuto da perdere perché quella che stanno conducendo i medici del pronto soccorso e delle Terapie intensive padovane è non solo una battaglia contro il virus, ma anche una battaglia contro il tempo. «Stiamo arrivando al limite dei posti-letto disponibili nella Terapia intensiva, nella Terapia semi-intensiva e nel reparto di malattie infettive ha spiegato nei giorni scorsi il direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova Luciano Flor ma siamo pronti ad allargarci e ci faremo trovare pronti». Anche e soprattutto grazie a piccoli e grandi gesti di solidarietà come quello di Cesve e di molti altri lettori. Partecipare alla sottoscrizione è facile: basta effettuare un bonifico sul conto intestato a IL GAZZETTINO PER EMERGENZA CORONAVIRUS al codice IBAN IT 98 V 03087 03200 CC0100061039.

Gabriele Pipia

