LA RABBIA

PADOVA Dopo l'annuncio del premier Conte che barbieri e parrucchieri riapriranno a giugno, in tutta Italia è esplosa una protesta della categoria che tramite le associazioni degli artigiani ha fatto sentire a gran voce il proprio malcontento. Il caso più eclatante però, è stato ieri a Padova dove i due titolari del Salone La Dolce Vita si sono incatenati davanti al proprio negozio per protesta. «Abbiamo 20.000 euro di spese fisse al mese - spiegano Agostino De Villi e Stefano Torresin - 4 dipendenti a casa e il Governo ci vuole dare 600 euro? Conte ha annunciato l'apertura al primo giugno, questo significa farci morire». Una sola la richiesta, a tratti urlata, con gli occhi visibili al di sopra delle mascherine che passano dall'essere lucidi di lacrime a lanciare lampi di rabbia: «Fateci lavorare». Un grido di disperazione raccolto anche dal governatore Zaia: «Hanno ragione, il virus c'è oggi e ci sarà anche domani, non è che a giugno saranno sicuri e oggi no».

L'ANNUNCIO DI CONTE

«La nostra è stata la reazione istintiva alle parole di Conte - continuano i due parrucchieri padovani - un discorso di 40 minuti, 35 dei quali passati a descrivere curva di contagio e decessi dei quali siamo già ampiamente informati e solo gli ultimi 5 per annunciare, tra l'altro, che il 4 maggio parte il settore manifatturiero, il 18 i negozi e noi il primo giugno. Una data molto più lontana di quella che avevamo pensato per poter tornare ad avere una speranza di salvezza per la nostra attività, nella task force creata dal Governo per la Fase 2 forse ci vorrebbero meno esperti, che magari mai hanno lavorato, e più commercianti che spieghino come deve vivere chi ha una partita Iva e come funziona gestire un'attività». I due snocciolano i numeri: «Al primo giugno, salvo altri rinvii, saranno 3 mesi di chiusura. Il nostro negozio ci costa 20.000 euro di spese fisse al mese e per 3 mesi fanno 60.000 euro che se ne vanno in affitti, bollette delle utenze da pagare, tasse e quant'altro».

LE SPESE

«Ci aspettavamo che Conte annunciasse la riapertura, ovviamente in sicurezza e sostegni reali all'economia, invece nulla - ha aggiunto Torresin - abbiamo pagati 580 di bolletta elettrica a negozio chiuso. A marzo abbiamo pagato noi i tre dipendenti in cassa integrazione che ancora non hanno visto nulla. Anche loro come noi, hanno una famiglia da mandare avanti, ma in queste condizioni restare con le serrande abbassate un altro mese è insostenibile». I parrucchieri hanno inoltre sottolineato come il loro lavoro sia sempre stato in sicurezza ancor prima dell'emergenza sanitaria e siano abituati ad utilizzare mascherine guanti e altri accorgimenti. «La nostra categoria ha sempre lavorato secondo quanto prescritto dalle norme di igiene e siamo pronti a ripartire aggiungendo visiere, camici e gel igienizzante. Il nostro negozio è di 100 metri quadrati, si può ripartire anche con due clienti e due lavoratori alla volta, quindi 50 metri quadri per 2 persone magari estendendo l'orario dalle 8,30 alle 22, osservando tutte le norme di sicurezza e utilizzando tutti i presidi che servono - ha osservato De Villi Siamo disposti ad attuare tutte le restrizioni possibili ma fateci lavorare. Invece si continua a rinviare, ci hanno portato alla disperazione. Abbiamo sentito solo parole senza concretezza, noi continuiamo a restare chiusi. Io non vado in banca a chiedere un prestito...».

Luisa Morbiato

