La rabbia dell'ex premier: «È assurdo, ma non mollo»

IL PERSONAGGIOROMA «Mai visto un provvedimento così assurdo e sproporzionato per due settantenni». «Un'umiliazione ingiustificata e immeritata per i miei genitori, mi sento responsabile per il loro dolore: se non avessi fatto politica la mia famiglia non sarebbe stata sommersa dal fango e i miei oggi sarebbero tranquillamente in pensione». «Non mollo di un centimetro, sono impaziente di assistere al processo. Non possono eliminarmi per via giudiziaria». Matteo Renzi è un fiume in piena. L'ex premier ed ex leader del Pd viene a sapere...