La rabbia del prefetto: «Sconcertante che l'allarme sia venuto dal di fuori»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIVENEZIA Il prefetto Vittorio Zappalorto ha convocato immediatamente un vertice, dopo aver assistito in diretta alle operazioni. La prima reazione è stata quella di sorpresa, poi l'espressione è cambiata in irritazione: «Dopo quello che è successo nel 1996, cose come questa non possono succedere. È sconcertante che l'allarme sia arrivato dal di fuori». Da estranei, da persone che abitano di fronte e che per caso hanno visto il fumo. Insomma, per la prefettura è chiaro che i sistemi di sicurezza della Fenice hanno una falla,...