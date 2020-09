LE POLEMICHE

ROMA Che prima o poi, a Colleferro, sarebbe finita male lo sapevano tutti. E adesso che Willy, ha chiuso per sempre gli occhi, pestato con calci e pugni, il senso di impotenza e la rabbia crescono. Quel gruppo di picchiatori era conosciuto e temuto da anni. Ora i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati arrestati, insieme ad altri due coetanei, per concorso nell'omicidio di Willy, la stessa domanda ritorna più volte: perché nessuno è intervenuto ad arginare la violenza e la minaccia praticate come attitudine? Come se questo finale, la morte di un ragazzo di 21 anni, fosse ineluttabile. «Dovevano arrestarli prima». Marco e Gabriele, esperti di Mma lo sport da combattimento che mescola più arti marziali, frequentavano spesso i pub di largo Santa Caterina, zona della movida di Colleferro, che si trova a pochi metri dal punto dell'aggressione, una piazzetta sulla quale si affacciano anche le finestre della caserma dei carabinieri. Qualcuno a mezza bocca, fissando i fiori lasciati sul luogo del pestaggio e la scritta «Gli eroi non muoiono mai» su una maglia della Roma, si lascia sfuggire quello che qui tutti sembrano sapere: «Tanto prima o poi il morto ci scappava». Ma finora i fratelli Bianchi e la loro «banda» come qui la chiamano tutti, se l'erano cavata con denunce per lesioni e rissa, reati che di per sé non prevedono la galera. E alcune vittime, per paura, si sarebbero ben guardate dal denunciare. Gabriele, che aspetta un figlio dalla sua compagna, candidata nel 2016 alla Regione per Forza Italia, e figlia di un esponente azzurro, non aveva cambiato vita neppure dopo la notizia della gravidanza. Forse non sarebbe stato facile arrestarli neppure questa volta se un maresciallo dei carabinieri, all'alba di domenica, non li avesse portati in caserma con la scusa di accertamenti dopo averli raggiunti in un bar per un caffè, fermandoli così in flagranza di reato.

TESTIMONIANZE

E mentre sui social infuria la violenza, con e le minacce, anche alla famiglia degli indagati, è proprio il papà di Willy ad abbassare i toni: «Non ci interessa la vendetta - commenta disperato Armando Monteiro stretto nell'abbraccio dei familiari nella casa di Paliano, in cui vive con la moglie Lucia e l'altra figlia Milena - nessuno ci restituirà il nostro ragazzo. Non cerchiamo vendette, non ci interessa. Ora il mio Willy non c'è più e non riesco che a pensare a questo. Ci penserà la giustizia a punire i suoi assassini». Di fatto, dopo il pestaggio, domenica mattina, mentre Willy moriva in ospedale e i carabinieri erano sulle sue tracce, Gabriele Bianchi postava un video ironico quanto volgare su Facebook. Eppure a quell'ora, le 6,39 di domenica, avrebbe dovuto essere sotto la custodia dei militari. I due fratelli, così come Francesco Belleggia e Mario Pincarelli, gli amici accusati dell'omicidio in concorso con loro, hanno alle spalle qualche precedente di polizia: chi per lesioni e chi per droga. Ma quel gruppo del quale facevano parte, una decina di persone in tutto, era temuto nel piccolo comune e nei vini paesi di Artena e Lariano: provocatori e picchiatori. «Sono delle teste calde che non evitano i litigi, anzi spesso pronti a scatenare risse. Li conoscevano tutti qui quei due fratelli. Da due anni litigano e picchiano con le stesse modalità, sono stati autori di altri pestaggi - racconta Alessandro - un amico di Willy, che non riesce a darsi pace. «Anche gli amici non sono da meno - aggiunge - con un altro degli arrestati ho litigato pochi mesi fa, perché dava fastidio a un mio amico al bancone di un locale». A fargli eco un altro ragazzo di Colleferro: «Uno degli arrestati qualche tempo fa, ad Artena, ha aggredito un vigile che lo invitava a mettersi la mascherina. Sono dei picchiatori».

LE MINACCE

Sui social, nelle ultime ore, una tempesta di insulti e minacce si è scatenata sui profili dei fratelli arrestati. Parole pesanti, postate sotto le immagini di Marco e Gabriele, ufficialmente nullatenenti e con una piccola attività commerciale di frutta e verdura, che appaiono però in alberghi di lusso a Positano, in campagna, in Umbria, in barca a Palmarola. Abiti griffati e il sottofondo di canzoni trap, che esaltano il cash, il lusso, le donne, la droga. E sotto al video postato domenica mattina, il commento di un utente: «È davvero sconcertante che manco tre ore dopo aver ucciso quel ragazzo si diverte con questi video», il commento.

Valentina Errante

Alessia Marani

