La rabbia dei berlusconiani: il vicepremier non sta ai patti

IL CENTRODESTRA ROMA Il paradosso adesso, in casa Forza Italia, è che quelli che ce l'hanno di più con Salvini sono proprio i filo leghisti, coloro che fino a ieri erano in prima linea a trattare un accordo elettorale con il ministro dell'Interno. Perché pare che il segretario del Carroccio si sia fatto molto sfuggente, irrintracciabile persino con Niccolò Ghedini, Licia Ronzulli e Annamaria Bernini.Un'anguilla, insomma. Ma il problema non è certo la scortesia. Il punto - fanno sapere - è che un accordo per andare al voto insieme era...