IL CASO

ROMA «Gli anziani, non più indispensabili per lo sforzo produttivo, vanno protetti». Un tweet del neorieletto presidente della Liguria Giovanni Toti, leader del partito di centro-destra Cambiamo, ha scatenato un polverone gigantesco con critiche durissime da parte di politici, sindacati e semplici elettori.

Toti è dovuto intervenire a più riprese nel corso della giornata per scusarsi, attribuire la frase alla scarsa maestria di un collaboratore senza rinunciare alle proprie responsabilità e persino fare riferimento al padre 81enne che «saluto sempre a distanza per tutelarlo».

Toti ha spiegato più volte che la frase «mal scritta» intendeva solo suggerire la necessità di allentare la pressione sugli ospedali, «intervenendo sugli anziani», senza ricorrere a «un lockdown generale», concetto già espresso più volte nei giorni scorsi.

L'effetto del tweet è stato devastante. La frase che ha fatto al volo il giro della rete recita: «Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19, dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 decessi della Liguria, 22 erano pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno però tutelate».

I COMMENTI

In prima linea, tra gli indignati, gli esponenti di Pd e 5Stelle che governano l'Italia ma che in Liguria sono usciti con le ossa rotte dalle scorse Regionali. Ma poi è spuntato anche un sorpreso Matteo Salvini per rimarcare che «i nostri genitori e i nostri nonni, con il loro sacrificio hanno cresciuto, difeso e reso grandi noi e l'Italia. Doveroso tutelarli e proteggerli, obbligatorio rispettarli e onorarli».

In piena bufera, il presidente si è scusato e ha detto di essere stato frainteso. Ha quindi chiarito: «Sarebbe folle richiudere in casa tanti italiani per cui il Covid normalmente ha esiti lievi, bloccare la produzione del Paese, fermare la scuola e il futuro dei nostri giovani e non considerare alcun intervento su coloro che rischiano davvero».

Troppo tardi. «Soltanto i deliri totalitari misurano le vite umane in ragione del contributo che possono dare allo sforzo produttivo del Paese», ha detto il vice segretario del Pd Andrea Orlando che è ligure.

Ma al di là dell'infelice episodio che ha coinvolto il presidente Toti che cosa si può fare per tutelare gli anziani dal Covid? È davvero giusto isolarli in casa? «L'età media dei morti per Covid - premette Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, ordinario di Geriatria all'Università Cattolica di Roma e membro del Cts - è di 82 anni, ed è quindi evidente che gli ultra 80enni sono i più colpiti. Dunque, dobbiamo difenderli ed essere particolarmente accorti nei loro riguardi. D'altra parte, far stare a casa gli ultra settantenni è inadeguato. Non dobbiamo dimenticare che un 70enne di oggi è come un 50enne. Quindi, che fai, lo tieni in casa? Questa è una scelta che di per sé non ha alcun senso».

Stando chiusi a casa, si rischia «la sindrome dell'immobilizzazione, una delle patologie più serie di cui soffrono gli anziani: sia per l'età, sia per lo stare fermi, senza così esercitare i muscoli, perdono automaticamente massa magra. Si tratta di una condizione oggettivamente pericolosa, perché determina fragilità e innesca di conseguenza tutti i meccanismi patologici correlati».

Si aggiunga poi che con l'isolamento forzato «non permettiamo che vengano fatti i controlli di screening terapeutico per le malattie croniche di cui un anziano è più portatore rispetto a un giovane. Per cui - coclude Bernabei - , se si guadagna da una parte, pensando di contenere così l'epidemia si perde però dall'altra in termini di successivi costi per il servizio sanitario nazionale».

Graziella Melina

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA