IL CASO

ROMA La nuova maggioranza di Conte ancora non c'è. Ma già non c'è più. Almeno sulla giustizia. Sarà una coincidenza, sfortunata, ma la relazione del Guardasigilli Bonafede, oltretutto poco amato dal Pd e anche da una parte dei 5Stelle, scatena subito i Responsabili o Costruttori già in servizio e quelli che potrebbero aggiungersi e si sfarina subito la torta del Conte bis bis. Ecco, Clemente Mastella - che dei Costruttori è magna pars direttamente e indirettamente attraverso la moglie senatrice Sandra Lonardo - alza subito un muto: «Non possiamo sostenere un governo che sulla giustizia continua sull'onda del grillismo e dell'anti-garantismo. Abbiamo visioni completamente diverse da Bonafade». Il voto di mercoledì alla Camera ma soprattutto di giovedì al Senato sulla relazione del Guardasigilli diventa così la cartina di tornasole delle difficoltà che il Salva-Conte dei centristi sta incontrando.

LA RIVOLTA

E' in corso una vera e propria rivolta dei salvatori della patria che temono l'assenza di una inversione di marcia sui temi sensibilissimi della riforma. «Questo è un tema dirimente», lo definisce il socialista Nencini, proveniente da un partito, il Psi, che dai magistrati è stato azzerato. «Pensate che io il 28 gennaio - dice agli amici - parteciperò all'importante convegno della Treccani su Leonardo Sciascia, e le sue visioni del diritto che sono anche le mie e non prevedono cedimenti rispetto alla cultura delle garanzie, e non mi sembra un inizio per la nuova stagione governativa quello all'insegna delle posizioni di Bonafede».

Quella dei processi che non vanno in prescrizione, secondo la legge stellata al tempo del governo gialloverde e che i rossogialli non hanno abolito, può mai essere una norma che va a genio a un partito - l'Udc di Cesa - che ha il suo leader appena indagato dai giudici calabresi in un'inchiesta sulla ndrangheta e che nel centrodestra si è sempre trovato proprio a partire dalle questioni del rapporto con i giudici e con la giustizia? Se il senatore Saccone e (molto meno) il collega uddiccino De Poli, il cui territorio politico è il Veneto dove Zaia e il centrodestra sono egemoni e fanno eleggere tutti, erano fino all'altro giorno poco propensi a diventare Costruttori per Conte ora lo sono ancora di meno. Impossibile il loro voto per la relazione Bonafede. Ma anche la Binetti - che in cambio del ministero della Famiglia o di altre compensazioni sarebbe orientata ad appoggiare l'operazione Conte bis bis - adesso è frenata e perplessa. E tutto si fa più difficile per le manovre e per i numeri di Palazzo Chigi in Senato. Tanto è vero che si sta tornando a provare la ricucitura con Renzi. Anche qui: se Grimani e Comincini, i due renziani pronti a mollare Matteo, avevano già le valigie pronte per tornare nel Pd, hanno frenato la marcia sia perché si è riaperta la possibilità di un Conte Ter con Italia Viva sia perché non sarebbe stato un buon esordio ripartire abbracciando Bonafede.

A Palazzo Chigi si spera di avere 3 voti dell'Udc - dice un ministro M5S - più 3 di Forza Italia e 5 di Italia Viva e su parecchie assenza nelle file degli azzurri al Senato». Ma pare uno scenario irreale. Uno dei berlusconiani dati in bilico per un passaggio al contismo, il senatore Vitali, assicura: «La relazione Bonafede non la voterò mai». Idem il centrista Saccone: «Bonafede? Not in my name!».

MI SFILO

La possibilità che Bonfade venga impallinato è alta. C'è chi parla di un possibile pareggio: 156 voti contro di lui e 156 a favore (compresi quelli dei tre senatori a vita, Segre, Cattaneo e Monti). E' comunque irrealistica la suggestione - che qualcuno fa aleggiare in direzione Palazzo Chigi - di sacrificare il titolare di via Arenula: chi conosce bene Conte assicura che mai giocherebbe uno scherzetto simile al Guardasigilli, pur di salvarsi.

Rischia insomma di sfilarsi la signora Mastella, così come Nencini - «Se Bonafede non cambia integralmente la sua relazione sulla giustizia, voto no» - e se il forzista Vitali dice «Bonafede non è la mia tazza di thé», anche Paolo Romani di Cambiamo, il movimento di Toti, che già non si era disponibile a farsi Costruttore con il suo gruppetto comprensivo di Quagliariello adesso sul tema giustizia da berlusconiano di lungo corso chiude qualsiasi anche più vaga possibilità a discorsi di tipo responsabile. «Siamo disposti a confrontarci con la maggioranza soltanto sulla legge elettorale proporzionale e sederci a un tavolo su questo tema, se ci sarà», taglia corto Romani. E l'ex stellato Giarrusso, avvocato catanese, a sua volta aperturista e chiusurista a seconda della giornata: «Se prima potevo avare qualche piccolo dubbio ora non ce l'ho più. Voto contro la relazione Bonafede nella maniera più assoluta».

Ed è così evidente lo sfarinamento dei Costruttori, che lunedì si terrà la conferenza dei capigruppo e quel che resta della maggioranza chiederà lo slittamento del voto sulla relazione Bonafede. Un modo per aggirare lo scoglio e prendere altro tempo.

Mario Ajello

